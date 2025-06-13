凱莉米洛感染病毒失聲 取消4場演唱會：我很抱歉

凱莉·米洛臨時取消4場演唱會。（美聯社）

正在世界舉辦巡演的澳洲流行天后凱莉·米洛（Kylie Minogue）突然宣布，因感染病毒性喉炎，常見原因包括病毒感染、用嗓過度或聲帶受刺激，症狀通常包括聲音沙啞或失聲。她因此不得不取消原定於「Tension」巡演中的4場歐洲演出，讓不少歌迷直呼可惜。

現年56歲的凱莉米洛，今年2月從澳洲伯斯展開她備受期待的「Tension」巡演，這是她自2019年「Golden」巡演以來的首次世界巡演，也是自2011年以來規模最大的演出活動。近日完成英國站演出後，她卻因突如其來的喉嚨問題，被迫中止接下來在德國柏林、波蘭羅茲、立陶宛考那斯與愛沙尼亞塔林的場次。

凱莉在Instagram發文表示：「各位親愛的樂迷，如你們所知，我們一週前才剛完成英國站的演出，我勉強撐到了終點（太好了），但不幸的是，我感染了一種病毒（也就是喉炎）。」她說：「我已盡力快速恢復，好讓周一能如期展開接下來的行程，但我恐怕還需要幾天的時間才能痊癒，回到舞台上為大家帶來最好的表演。」

凱莉向歌迷表示歉意：「我真的非常、非常抱歉！我別無選擇，只能將柏林、羅茲、考那斯與塔林的演出延期。我們正積極協調新的演出日期，請大家保留手上的門票，我們會儘快更新最新資訊。」她最後寫道：「謝謝大家的體諒——你們知道我有多愛你們，也有多熱愛這個演出！我會非常想念你們，也迫不及待想再次與你們見面。愛你們的，Kylie xx」。