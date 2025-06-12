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「海灘男孩」創辦人布萊恩威爾森辭世 享壽82歲

記者闕志儒／綜合報導
布萊恩·威爾森曾是披頭四最有力競爭對手「海灘男孩」中的靈魂人物。（路透）
布萊恩·威爾森曾是披頭四最有力競爭對手「海灘男孩」中的靈魂人物。（路透）

美國傳奇音樂人、「海灘男孩（Beach Boys）」共同創辦人布萊恩·威爾森（Brian Wilson）辭世，享壽82歲。他以開創性的編曲手法與純熟的合聲美學，將「加州夢」寫進流行樂史，是1960年代美國青少年文化的最佳代言人。其代表作〈Surfin' U.S.A.〉、〈California Girls〉、〈Good Vibrations〉等，不僅定義了當代的陽光搖滾，也影響無數後世音樂人。

威爾森音樂生涯的顛峰，無疑是1966年發行的專輯「Pet Sounds」。該作被譽為流行樂史上最具創意與深度的作品之一，保羅·麥卡尼甚至稱之為披頭四「Sgt. Pepper’s」誕生的靈感來源。2004年，「Pet Sounds」被美國國會圖書館選入國家錄音保存名錄，肯定其美學與歷史地位。

然而，這位音樂天才一生也飽受心魔纏身，自年輕時即歷經精神疾病、藥物濫用與醫療監控的折磨。他與爭議心理師尤金·蘭迪的關係一度引發家人介入，最終在法律介入下終止合作。晚年在第二任妻子梅琳達的支持下，他重新找回自我，展開個人巡演，並持續發表創作。

威爾森的音樂遺產跨越超過半世紀，個人與 「海灘男孩」共計發行超過30張專輯。他曾入選搖滾名人堂、詞曲名人堂，並獲頒甘迺迪中心榮譽，如今隨著他逝世，這位加州文化的溫柔見證者與夢想旋律的音樂人，將永遠留在世人的心中。

「海灘男孩」曾被視為披頭四最有力的競爭對手。（美聯社）
「海灘男孩」曾被視為披頭四最有力的競爭對手。（美聯社）

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