歌手麥莉希拉宣傳新專輯 大秀「黑色透視裝」

麥莉的黑色透視禮服引爆話題。（取材自Instagram）

歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)日前到紐約市 洛克菲勒中心(Rockefeller Center)宣傳最新專輯「Something Beautiful」，當天她身穿黑色透視Ludovic de Saint Sernin禮服，搭配明顯的黑色底褲，大膽的風格引發話題。

麥莉在Instagram發布貼文，秀出當天的穿著，除了令人驚豔的黑色透視禮服，她也戴著黑色墨鏡，貼文寫到：「和來到30 Rock@roughtradenyc的美麗人們合影。」

「Something Beautiful」同名音樂電影日前在紐約翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)首映，並舉辦映後座談會，電影將12日將於美國上映，6月27日全球首映。

宣傳專輯期間，麥莉以黑色搖滾風格穿搭引人注目，融合前衛美學及她在音樂界數十年的創新穿衣風格。

麥莉的造型師肯尼斯(Bradley Kenneth)為她搭配各種品牌，包括Saint Laurent、Maison Margiela、Mugler、Thom Browne、Hermes、 Roberto Cavalli、Alexander McQueen。

在最近的採訪中，麥莉提到，她認為自己身上80%的刺青是個「錯誤」。

她告訴紐約時報 (The New York Times)：「我愛我的小狗。」麥莉指向右手臂上的一個鬥牛犬刺青，「但是想想，往後人生中的每一張照片都有一隻鬥牛犬，這有點太誇張。」