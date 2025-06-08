53歲珍妮佛嘉納認了打肉毒回春 曾想動刀整形

珍妮佛嘉納已53歲，狀態仍維持得相當好。(路透資料照片)

現年53歲的金球獎 影后珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)近日坦言自己做過醫美療程，她受訪時坦言，自己曾嘗試過肉毒桿菌(Botox)的注射。對於醫美注射，她建議：「只要找個技術很棒的專業人士，小心處理就好。」

珍妮佛嘉納指出：「我沒做很多，而且肉毒對我效果也不太好；這也是我常常留瀏海的原因。我喜歡能動額頭，那是我臉上很重要的一部分，因為我額頭真的滿高的！」

另外，珍妮佛嘉納也自爆，雖然自己認為現階段還不需要進行整形手術，但她曾諮詢醫生是否需要動刀：「曾問過醫生：『我需要做這個嗎？』而我遇到的醫生人都很好，他們都說：『不需要。』」但她也笑著補充：「所以，天知道十年後會怎麼想。只是我現在還沒有到那一步。」

而如今53歲的珍妮佛嘉納，對自己的狀態感到滿足，「我不想回到年輕時，我非常感恩自己正處於這個年紀。我正試著好好體會人生。我覺得我正活在自己的力量裡、活在智慧裡、活在喜悅與行動力中。我非常清楚自己是多麼幸運，也感受到命運對我的眷顧。」

同時，她也表達了對長壽的期望：「我想要老去，我想活到100歲。我不指望自己到了100歲還能像現在這樣看起來。」