比利喬紀錄片自爆愛上好友妻 曾2度自殺…好友救他一命

老牌歌手比利曾因愛上好友妻子加上樂團解散,兩度自殺未遂。(路透資料照片)

資深創作歌手比利喬(Billy Joel)因為腦疾纏身,被迫取消演唱會,不過紀錄片近日首映,披露這位老牌歌手因為愛上好友妻子加上樂團解散,曾經兩度自殺未遂。

福斯新聞網(FOX News)報導,比利喬20歲出頭時與好友史莫(Jon Small)共組樂團Attila,並搬進好友家中與其妻伊麗莎白·韋伯(Elizabeth Weber)、其子同住。

在翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)首映的紀錄片「比利喬:結局就是這樣」(Billy Joel: And So It Goes,暫譯),韋伯面對鏡頭坦承:「我和比利喬在一起度過許多時光。」結果隨著友誼升溫,愛意開始萌芽。

比利喬最終向好友坦承此事:「我只是愛上一個女人,然後就被打了一拳,這是我應得的。」並強調:「我對此感到非常、非常內疚,他們夫婦已有孩子,我覺得自己是破壞別人家庭的第三者。」

這段外遇切斷比利喬與史莫多年情誼,然後樂隊Attila解散、韋伯離開,也讓比利喬借酒澆愁,他回憶當時表示:「我沒地方住,只能睡在自助洗衣店,心情沮喪到幾近精神失常的地步。」並坦言:「當時我痛苦不堪,感覺自己為什麼還要活下去。」

於是比利喬將醫療助理姊姊茱蒂·莫利納里(Judy Molinari)提供的安眠藥全部吞下,企圖結束生命,莫利納里非常自責表示:「我去醫院看他,他躺著臉色蒼白猶如病床床單,我以為是自己殺了他。」

而且比利喬獲救後第一個念頭還是自殺,決定喝下家具光亮劑,結果這回救命恩人竟是史莫,比利喬難掩激動表示:「盡管我們的友誼破裂,卻是史莫救了我一命。」

史莫透露:「他之所以那麼痛苦,因為他太愛我,傷害我那麼深,讓他難以承受。」最終史莫決定原諒好友的背叛。

兩度與死神擦身而過的經歷,成為比利喬音樂創作的轉捩點;他說:「走出病房後,我心想:『你可以善用所有情緒,將它轉化為音樂。』」

多年後比利喬與韋伯重歸於好並於1973年結婚,雖然1982年離婚,但雙方關係依然友好,韋伯強調:「他一生非常努力,我們相處的那些年,我從未見過有人比他更努力。」