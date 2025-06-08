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比利喬紀錄片自爆愛上好友妻 曾2度自殺…好友救他一命

編譯俞仲慈／綜合報導
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老牌歌手比利曾因愛上好友妻子加上樂團解散，兩度自殺未遂。(路透資料照片)
老牌歌手比利曾因愛上好友妻子加上樂團解散，兩度自殺未遂。(路透資料照片)

資深創作歌手比利喬(Billy Joel)因為腦疾纏身，被迫取消演唱會，不過紀錄片近日首映，披露這位老牌歌手因為愛上好友妻子加上樂團解散，曾經兩度自殺未遂。

福斯新聞網(FOX News)報導，比利喬20歲出頭時與好友史莫(Jon Small)共組樂團Attila，並搬進好友家中與其妻伊麗莎白·韋伯(Elizabeth Weber)、其子同住。

在翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)首映的紀錄片「比利喬：結局就是這樣」(Billy Joel: And So It Goes，暫譯)，韋伯面對鏡頭坦承：「我和比利喬在一起度過許多時光。」結果隨著友誼升溫，愛意開始萌芽。

比利喬最終向好友坦承此事：「我只是愛上一個女人，然後就被打了一拳，這是我應得的。」並強調：「我對此感到非常、非常內疚，他們夫婦已有孩子，我覺得自己是破壞別人家庭的第三者。」

這段外遇切斷比利喬與史莫多年情誼，然後樂隊Attila解散、韋伯離開，也讓比利喬借酒澆愁，他回憶當時表示：「我沒地方住，只能睡在自助洗衣店，心情沮喪到幾近精神失常的地步。」並坦言：「當時我痛苦不堪，感覺自己為什麼還要活下去。」

於是比利喬將醫療助理姊姊茱蒂·莫利納里(Judy Molinari)提供的安眠藥全部吞下，企圖結束生命，莫利納里非常自責表示：「我去醫院看他，他躺著臉色蒼白猶如病床床單，我以為是自己殺了他。」 

而且比利喬獲救後第一個念頭還是自殺，決定喝下家具光亮劑，結果這回救命恩人竟是史莫，比利喬難掩激動表示：「盡管我們的友誼破裂，卻是史莫救了我一命。」

史莫透露：「他之所以那麼痛苦，因為他太愛我，傷害我那麼深，讓他難以承受。」最終史莫決定原諒好友的背叛。

兩度與死神擦身而過的經歷，成為比利喬音樂創作的轉捩點；他說：「走出病房後，我心想：『你可以善用所有情緒，將它轉化為音樂。』」

多年後比利喬與韋伯重歸於好並於1973年結婚，雖然1982年離婚，但雙方關係依然友好，韋伯強調：「他一生非常努力，我們相處的那些年，我從未見過有人比他更努力。」

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