「白蓮花3」阿諾看兒脫光臉紅 被兒嗆：你當年也露過

阿諾史瓦辛格(左)和兒子派翠克史瓦辛格父子同台，力挺兒子拍的「白蓮花大飯店3」。（歐新社資料照片）

77歲阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的31歲帥兒派翠克(Patrick Schwarzenegger）在HBO熱門劇「白蓮花大飯店」第三季中全裸演出，連正面都看得一清二楚，首映時爸爸還受邀觀賞，阿諾終於坦言看到兒子赤裸上身的場景時，他臉紅了。

父子倆接受「綜藝報」訪問，父子二人坦誠地談論了一切，作為派翠克重要的演出，有亂倫、全裸還有秀「小寶貝」，爸爸坦言第一時間很震驚，但想想真的是「有其父必有其子」。派翠克忍不住嗆他：「你也這樣做過」。

阿諾表示：「我簡直不敢相信，我對自己說，『我正在看你的節目，我正在看你的翹屁股。』突然間，我看到了那個…。這是怎麼回事？這太瘋狂了！」阿諾後來很快鎮定下來提醒自己：「好吧，你自己在『王者之劍』和『魔鬼終結者』和續集中也做過同樣的事情，所以不要抱怨。」

派翠克曾在受訪時被問到「家人看完」的反應時，他在劇中的爸爸傑森艾塞克(Jason Isaacs)立刻插話：「嗯，他們從他出生就看過了，我想他們已經什麼都見識過了。」

據悉，阿諾曾在1982年上映的奇幻冒險電影「王者之劍」中飾演主角「野蠻人柯南」，大露一身健壯「大肌肌」。而在「魔鬼終結者」和其續集中，阿諾曾有時光穿越的裸體橋段，雖然是全裸入鏡，但鏡頭有刻意避免了直接曝光敏感部位。