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刺青成美麗錯誤？麥莉希拉身上8成刺青「很懊惱」

編譯俞仲慈／綜合報導
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麥莉希拉坦承對於身上八成刺青感到懊惱。（路透資料照片）
麥莉希拉坦承對於身上八成刺青感到懊惱。（路透資料照片）

流行樂女歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)最近受訪時坦承對於身上八成刺青，自認是一種錯誤，而且至今仍讓她不時懊惱。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，麥莉希拉接受紐約時報(NY Times)訪問時，指著右臂上的比特犬刺青表示：「我愛我的狗狗，但是如果未來餘生，我的每一張照片上都有一隻比特犬，實在讓人覺得很不好過。」

麥莉希拉不諱言身上有80%的刺青都是美麗的錯誤，而且至今仍讓她相當懊惱，雖然「不至於後悔到要利用激光去除」，不過這位格萊美獎女歌手坦承「部分刺青原本可以不做」。 

麥莉希拉這番肺腑之言其實道盡許多Z世代與千禧世代(也稱Y世代)經歷所謂的「刺青後悔」(tattoo regret)經驗。 

2024年年輕女性紛紛上網表達自身對於刺青穿婚紗的窘境，在短影音社群平台抖音(TikTok)掀起一波熱議。

許多網友在社群平台展示身體的拼布式刺青(patchwork tattoos)，就是各種風馬牛不相關的紋身圖案，而非一種設計完整的刺青，並在過去五年來，帶動一股流行趨勢。

還有網友分享個人「短暫刺青」(Ephemeral tattoo)經驗，原以為三年內紋身圖案會逐漸消退，不料至今仍牢牢烙印在肌膚上。

紐約布碌崙(布魯克林)紋身藝術家米切利(Gabs Miceli)將紋身後悔分為「立即後悔」(immediate regret)和「事後後悔」(regret comes later)；她說：「我見過有些人自從紋身後，就對刺青樂此不疲，同時我也知道有些人紋身不久後，就失去對刺青的熱情。」並強調後悔現象早就存在。

另一位紋身藝術家瓦拉(Phia Walla)認為，透過社群平台分享並記錄個人刺青經驗，顯示後悔現象相當普遍：「現在的我們比以往任何時候更能夠聆聽別人的經驗和意見。」

米切利認為，最重要的莫過於「溫柔善待自己」，因為刺青後悔的人比大家預期還多：「我們身為人類不斷改變，我們喜歡的東西也不斷改變。」並強調：「那就是你當時的模樣，就應該尊重那個人。」

布碌崙 紐約時報 抖音

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