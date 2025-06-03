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「4寶媽」葛妮絲派特洛談育兒 接受孩子說不

記者陳穎／綜合報導
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葛妮絲派特洛對教育孩子有自己的一套方法。(路透)
葛妮絲派特洛對教育孩子有自己的一套方法。(路透)

52歲奧斯卡影后葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)與前夫育有一雙兒女，同時養育現任丈夫的繼子和繼女。她坦言當媽不容易，但最重要的就是鼓勵孩子們「忠於自我」，即使她不同意的事，他們也可以勇敢地對她說「不」，勇於做他們認為正確的事。

葛妮絲派特洛和前夫「酷玩樂團」主唱克里斯馬汀(Chris Martin)育有一雙兒女，女兒艾波今年20歲，兒子摩西則是19歲。她離婚後在2018年1月與電視劇製作人布拉德法爾查克再婚，老公已有一個20歲的女兒伊莎貝拉和18歲的兒子布羅迪，她一下子變成4個孩子的媽。

她近日接受「時人」雜誌訪問，難得分享自己養育孩子的方針。她表示，從孩子年幼時就鼓勵他們「忠於自我」，即便她本人未必認同他們的選擇。她說：「我鼓勵他們勇於做他們認為正確的事。即使我不同意，他們也可以勇敢地對我說『不』，甚至挑戰我。」雖然身為國際巨星和影后，葛妮絲在家庭中仍是再平凡不過的母親。她坦言：「我想我犯過的所有錯誤，大多來自於聽信別人的建議，比如『為你好』或『你不該這樣做』，我也曾做過這樣的錯誤選擇。」

談到當繼母的經歷，她坦承一開始並不容易：「我花了好幾年才和丈夫的孩子建立信任。我其實很後悔我們婚後過了這麼久才真正住在一起。」她感嘆道：「在理想的世界中，親子關係應該是和諧的，孩子不需要經歷離婚或重組家庭的複雜過程。但現實往往不盡如人意，許多孩子與大人都必須面對家庭結構的改變。」

另一位即將當媽的則是「驚奇四超人：第一步」(The Fantastic Four: First Steps)中飾演隱形女的凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)。她挺著大孕肚出席在墨西哥市舉行的CCXPMX電影節，未發一語就向大家宣布這個驚喜消息。

外傳她可能懷孕時就在拍戲，不過她不是第一個懷孕當漫威超級英雄的人，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)當年就是挺著孕肚拍攝「復仇者聯盟2：奧創紀元」(Avengers: Age of Ultron)，劇組用了很多不同的方法去隱藏她的大肚子。

凡妮·寇比挺著孕肚出席「驚奇四超人：第一步」座談會。(圖／迪士尼提供)
凡妮·寇比挺著孕肚出席「驚奇四超人：第一步」座談會。(圖／迪士尼提供)

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