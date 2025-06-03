海莉史坦菲德嫁NFL水牛城比爾隊球星 南加州完婚

海莉史坦菲德(右)與NFL水牛城比爾隊四分衛喬希艾倫(左)於南加州舉行婚禮。圖為兩人2月在NFL頒獎典禮紅地毯上合影。(美聯社)

多家媒體報導，NFL 水牛城比爾隊(Buffalo Bills)四分衛喬希艾倫(Josh Allen)與女演員海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)近日於南加州 舉行婚禮。

「時人」(People)雜誌取得的照片顯示，海莉史坦菲德身穿白色無肩帶禮服走過通道。

婚禮的時間、地點原本保密，但水牛城比爾隊左截鋒迪昂道金斯(Dion Dawkins)3月不小心說漏嘴，透露婚禮日期為5月31日，不過之後他改變說法，稱不清楚任何細節。

盡管接近婚禮時間，喬希艾倫仍出現在日前開始的自願春季訓練，水牛城比爾隊將恢復訓練，但喬希艾倫要到6月10日球隊開始強制練習時才會面對媒體。

剛滿29歲的喬希艾倫和28歲的海莉史坦菲德11月在水牛城比爾隊輪休期間訂婚，喬希艾倫選在加州一處俯瞰太平洋的懸崖求婚。

兩人最早於2023年春季傳出緋聞，當時他們被拍到在紐約市 共進晚餐，從那時起海莉史坦菲德便開始出席水牛城比爾隊的主場比賽，今年2月在NFL頒獎典禮上兩人更是形影不離，喬希艾倫在獲頒MVP殊榮時提到海莉史坦菲德。

4月，喬希艾倫被發現出席海莉史坦菲德主演電影「罪人」(Sinners)首映的慶功宴。

海莉史坦菲德10歲開始其演藝生涯，並憑藉在2010年電影「真實的勇氣」(True Grit)中的精湛演出入圍奧斯卡最佳女配角獎。

喬希艾倫即將迎來他在NFL的第八個球季，今年3月他簽署了一份價值3億3000萬元的合約。