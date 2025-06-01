演活「外科醫生」護士長 洛蕾塔斯威特87歲逝世

70年代最受歡迎的電視影集M*A*S*H女主角洛蕾塔·斯威特於上月30日逝世，享年87歲。(美聯社)

70年代最受歡迎的電視影集「外科醫生」(M*A*S*H，又譯野戰醫院)女主角洛蕾塔·斯威特(Loretta Swit)於上月30日逝世，享年87歲。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，斯威特家屬代表於30日發布聲明，這位艾美獎 女星已於當天中午在紐約市 家中離世，並引述警方說法指其死於自然原因，但仍待法醫驗屍確認。

斯威特在M*A*S*H影集中飾演性感、富同情心又脾氣火爆的護士長瑪格麗特·霍利漢少校(Maj. Margaret Houlihan)而聲名大噪；並因豐腴的嘴唇和戲中嗆辣個性，獲得「熱唇」(Hot Lips)綽號。她因為飾演M*A*S*H獲得10次艾美獎與四次金球獎提名，並贏得兩座艾美獎。

M*A*S*H是一部黑色幽默喜劇影集，衍生自1970年同名電影（港譯「風流軍醫俏護士」)，其原著則是1968年出版的小說，內容描述韓戰期間美軍野戰醫院醫護人員種種經歷，間接傳遞反戰意識。MASH乃軍事術語，是「陸軍機動外科醫院」(Mobile Army Surgical Hospital)的縮寫。

該劇從1972年9月開播，連續上演12季，是美國電視史上最長壽及最受歡迎的影集之一；1983年2月28日播出長達兩個半小時的完結篇，估計有超過1億觀眾觀看，超過任何其他電視影集的觀眾。

斯威特1937年11月4日出生於新澤西州 帕塞克(Passaic)，父母是波蘭移民，從美國戲劇藝術學院(American Academy of Dramatic Arts)畢業後即踏入演藝圈，曾在1960年代許多知名電視影集如「鐵腕明鎗」(Gunsmoke)、「檀島警騎」(Hawaii Five-O)、「虎膽妙算」(Mission Impossible)和「牧野風雲」(Bonanza)中客串演出，直到1972年終於因為M*A*S*H一炮而紅。

斯威特的演藝事業橫跨電視電影和舞台劇；除參與超過25部電視電影之外，並於1975年首度在百老匯登台演出音樂劇「Same Time, Next Year」，後來的「Shirley Valentine」更連演1200場，並憑藉這部戲劇獲得芝加哥最負盛名表演榮譽「莎拉西登斯獎」(Sarah Siddons Award)。