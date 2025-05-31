哈利波特影集「妙麗變黑」麻瓜議論 羅琳大讚選角

影集版「哈利波特」正式公布新版妙麗(左起)、哈利、榮恩的演出人選。（圖／HBO提供）

「哈利波特 」影集版近期公開3位主人翁哈利、妙麗、榮恩全新演出人選，而「哈利波特」的原作者J.K. 羅琳近日也分享自己對新陣容的看法。不過，飾演「妙麗」的新演員艾拉貝拉史丹頓（Arabella Stanton）有著完全不同於艾瑪華森 的深膚色，一度引起網友質疑。

影集「哈利波特」由多明尼克麥拉克林（Dominic McLaughlin）飾演哈利波特，艾拉貝拉史丹頓飾演妙麗，阿拉斯特史道特（Alastair Stout）則飾演榮恩。

當年「哈利波特」系列電影中的3位主角丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森、魯伯葛林特，因電影累積了驚人身價，也讓新版「哈利波特」影集的選角備受期待。

而在新版哈利、妙麗、榮恩人選出爐後，粉絲普遍認為貼近原作，儘管飾演妙麗的新人演員艾拉貝拉史丹頓擁有健康的深色皮膚，但其實在「哈利波特」衍生舞台劇 「被詛咒的孩子」中，妙麗角色就是由非裔演員飾演，因此「妙麗變黑」似乎並未引起「麻瓜」(系列中無魔法者，泛指一般人)之後太大反彈。

此外，艾拉貝拉史丹頓早在9歲就演過「小魔女」音樂劇的女主角，實力不容小覷。

節目統籌監製馬克梅羅德（Mark Mylod）表示，「這三位獨特的演員擁有著令人驚豔的才華，我們非常期待讓全世界的觀眾見證他們在螢幕上碰撞出的魔法火花。」

J.K. 羅琳此次也擔任「哈利波特」影集版的監製，但她曾因「跨性別議題」與主演哈利與妙麗的丹尼爾雷德克里夫和艾瑪華森撕破臉。