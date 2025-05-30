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蓋兒加朵拍片被示威者騷擾 粉絲無奈：她只是藝人

娛樂新聞組／綜合報導
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蓋兒加朵拍新片時遭到示威者圍堵。(路透資料照片)
蓋兒加朵拍新片時遭到示威者圍堵。(路透資料照片)

倫敦警方表示，有五人因試圖擾亂以色列女星蓋兒加朵(Gal Gadot)新片的拍攝工作而遭逮捕。

中央社引述法新社報導，代表作包括「神力女超人」(Wonder Woman)與「玩命關頭」(Fast and Furious)的女星蓋兒加朵，目前在倫敦拍攝驚悚片「奔跑者」(The Runner，暫譯)。她曾服役於以色列國防軍，自2023年加薩戰爭爆發以來，因公開表態支持以色列而遭到挺巴勒斯坦團體批評。

英國廣播公司(BBC)報導，警方指出，這部電影成為抗議目標，「純粹是因為有一名以色列女演員參與演出」。

警方表示，他們在西敏區(Westminster)一個「拍攝地點」部署警力，「以辨識曾參與先前片場抗議活動的嫌疑人，並處理任何新的違法行為」。

警方還說，這些人因為阻擋工作地點的出入口而遭逮捕。根據警方在社群媒體上發布的聲明，其中兩人是因先前抗議活動被捕，另外三人則是因最新的行動遭逮。

據JNS報導，警方調查後發現這起事件發生在倫敦西敏區的片場，示威者封鎖出入口、揮舞標語並使用鍋具與擴音器，現場一度混亂。

不少粉絲對這波示威感到無奈，留言表示：「拍個戲而已也要被圍堵？這已經不是抗議，是騷擾了」、「她只是藝人，不是政府官員」

以色列 加薩 社群媒體

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