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實境節目「鴨子王朝」製作人 羅伯森79歲去世

編譯尤寶琪／綜合報導
菲爾羅伯森享年79歲。(美聯社)
菲爾羅伯森享年79歲。(美聯社)

A&E電視網實境節目「鴨子王朝」(Duck Dynasty)的大鬍子製作人菲爾．羅伯森(Phil Robertson)家人近日宣布，他已經去世，享年79歲。

菲爾．羅伯森的兒媳婦、威利．羅伯森(Willie Robertson)的妻子科莉(Korie Robertson)在臉書上發文表示：「我們今天慶祝我們的父親、丈夫和祖父菲爾．羅伯森已經與主同在。」

雖然羅伯森的死因尚未公布，但他的家人在2024年12月時曾透露，羅伯森被診斷罹患阿茲海默症

科莉在貼文中感謝「許多受到他影響的支持者所給予的愛與禱告」。「鴨子王朝」製作人也發表聲明：「聽到菲爾．羅伯森的去世讓我們深感悲痛，他是狩獵業的先驅，也是深受愛戴的羅伯遜家族的大家長。」

羅伯森家人表示，將會舉行私人葬禮，但會在稍後舉行公開的紀念活動。

根據節目聲明：「我們的心在這艱難時刻與他們同在。我們在向他們表達最深切哀悼的同時，也會在他們哀悼之際尊重他們的隱私。」

菲爾．羅伯森在進入狩獵行業之前，曾為路易斯安納理工大學(Louisiana Tech University)踢足球，在1966年和1967年擔任該校的先發四分衛。

「我們對前路易斯安納理大四分衛菲爾．羅伯森去世的消息深感悲痛，」該校發表聲明表示，「我們的思念與禱告在這期間，與羅伯森一家同在。」

菲爾隨後在1968年離開了球隊，將先發四分衛的位置交給了後來登上名人堂的候補泰瑞．布萊肖(Terry Bradshaw)。

菲爾曾在一次訪問中說道：「我說：『布萊肖，是這樣的。你是個強壯的傢伙，有很強壯的手臂，而且你想在國家美式足球聯盟(NFL)打球，你想踢足球。』他說：『沒錯。』我說：『我要全職去追鴨子；我寧願去獵鴨，也不想被高大暴力男子把我撞到土裡⋯你努力吧，回頭見。』」

阿茲海默症 NFL

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