麥莉自爆健康亮紅燈：聲帶水腫 腿爛被送ICU

麥莉透露近期健康出現嚴重問題。(歐新社資料照片)

歌手麥莉(Miley Cyrus)在最近釋出的Apple Music採訪中告訴主持人贊恩洛(Zane Lowe)，她有聲帶水腫(Reinke's edema)問題，根據克里夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)的資訊，這是一種非癌症 聲帶疾病，特徵症狀是聲音嘶啞和明顯低沉的聲音。

麥莉談到早期演藝生涯：「21歲時每次演出後熬夜、喝酒、抽菸、跑趴，但就我而言，這不是原因。我的聲音聽起來一直是這樣，這是我獨特構造的一部分。」

現年32歲的麥莉並不想治療，擔心治療後會改變她獨特的嗓音，「我的聲帶有大塊息肉，而我不願意除掉，因為有可能我手術後醒來就聽起來不像我自己了。」

她表示這件事確實令人掙扎，但她將帶著聲帶息肉演出比喻為「腳踝負重跑馬拉松」。

除了聲帶水腫，日前麥莉上脫口秀節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)時也透露近期的嚴重健康問題。

去年10月她拍攝MV「Something Beautiful」期間，到好萊塢星光大道 取景，結果腿部嚴重感染，被送入加護病房(ICU)治療。

麥莉告訴主持人吉米：「我感染某種東西。我在10月拍攝這部影片，到了11月感恩節 ，我被送進ICU。」

她強調住在ICU的時間只有短短一陣子，因為較不嚴重的急診室充滿感恩節時前往就診的人。

她描述感染情況：「我的腿開始惡化，在膝蓋骨周圍的區域。然後醫生問，你知道為什麼膝蓋會有這麼嚴重的感染嗎？」

麥莉想起曾在地上翻滾，「我必須告訴他為什麼，然後一位外科醫師看著我說，『噁……』，他們可是解剖屍體的，他們會看到人體內的內臟，不過他們看著我，告訴我的傷口很惡心，他們還做腦部手術。」

盡管已經康復，但麥莉大概永遠不會忘記在星光大道拍攝的這段慘痛經歷。