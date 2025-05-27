全美音樂獎 ／怪奇比莉猛奪7獎 泰勒絲6提0中 粉絲抱屈

怪奇比莉透過視訊向觀眾表達感謝。（路透）

2025年全美音樂獎（American Music Awards, AMAs）5月26日在拉斯維加斯的Fontainebleau Las Vegas盛大舉行，這是該獎項在2年後首次回歸。典禮由珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）主持，最大贏家是怪奇比莉（Billie Eilish），囊括7項提名全數獲獎，反觀在AMAs有拿獎最多紀錄的泰勒絲 （Taylor Swift）竟提名6項全都槓龜，讓歌迷為她抱屈。

怪奇比莉拿下年度藝人、年度專輯、年度歌曲、最佳流行女藝人、最佳流行專輯、最佳流行歌曲、最受歡迎巡演藝人等7項大獎；Lady Gaga與火星 人Bruno Mars合作的「Die With A Smile」獲最佳合作獎和最佳音樂錄影帶。

泰勒絲雖獲6項提名，最終卻抱蛋，讓外界更好奇的是，她並未出席典禮，更別提紅毯上見到她身影。