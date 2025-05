全美音樂獎 ／怪奇比莉猛奪7獎 泰勒絲6提0中 粉絲抱屈

怪奇比莉透過視訊向觀眾表達感謝。(路透)

2025年全美音樂獎(American Music Awards, AMAs)5月26日在拉斯維加斯的Fontainebleau Las Vegas盛大舉行,這是該獎項在2年後首次回歸。典禮由珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)主持,最大贏家是怪奇比莉(Billie Eilish),囊括7項提名全數獲獎,反觀在AMAs有拿獎最多紀錄的泰勒絲 (Taylor Swift)竟提名6項全都槓龜,讓歌迷為她抱屈。

怪奇比莉拿下年度藝人、年度專輯、年度歌曲、最佳流行女藝人、最佳流行專輯、最佳流行歌曲、最受歡迎巡演藝人等7項大獎;Lady Gaga與火星 人Bruno Mars合作的「Die With A Smile」獲最佳合作獎和最佳音樂錄影帶。

泰勒絲雖獲6項提名,最終卻抱蛋,讓外界更好奇的是,她並未出席典禮,更別提紅毯上見到她身影。