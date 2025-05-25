坎城影展／挪威「情感的價值」獲評審團大獎 導演：命中注定

艾兒芬妮(左起)、英加、導演尤沃金提爾、雷娜特賴因斯夫、史戴倫·史柯斯嘉合演的「情感的價值」獲得大肯定，一起分享喜悅。（美聯社）

第78屆坎城影展 揭曉主競賽片得獎結果，挪威導演尤沃金提爾執導的「情感的價值」（Sentimental Value），尤沃金提爾在頒獎典禮記者會表示，榮獲評審團大獎就像「命中注定」！

「情感的價值」描述了一對姊妹，和他們情感疏離的名導父親重聚在一起生活的故事，姊妹檔由雷娜特·賴因斯夫(Renate Reinsve)和英加（Inga Ibsdotter Lilleaas)飾演 。該片是一部挪威語電影，原版方言名為「Affeksjonsverdi」，除了艾兒芬妮是美國演員之外，其他演員都是挪威演員，還包含「媽媽咪呀」的史戴倫·史柯斯嘉 (Stellan Skarsgård)、「世界上最爛的人」安德斯·丹尼爾森·李。