坎城影展／挪威「情感的價值」獲評審團大獎 導演：命中注定
聽新聞
test
0:00 /0:00
第78屆坎城影展揭曉主競賽片得獎結果，挪威導演尤沃金提爾執導的「情感的價值」（Sentimental Value），尤沃金提爾在頒獎典禮記者會表示，榮獲評審團大獎就像「命中注定」！
「情感的價值」描述了一對姊妹，和他們情感疏離的名導父親重聚在一起生活的故事，姊妹檔由雷娜特·賴因斯夫(Renate Reinsve)和英加（Inga Ibsdotter Lilleaas)飾演 。該片是一部挪威語電影，原版方言名為「Affeksjonsverdi」，除了艾兒芬妮是美國演員之外，其他演員都是挪威演員，還包含「媽媽咪呀」的史戴倫·史柯斯嘉 (Stellan Skarsgård)、「世界上最爛的人」安德斯·丹尼爾森·李。
「情感的價值」中有一處刪減片段，就是片中飾演名導父親史戴倫·史柯斯曾在1998年榮獲坎城影展評審團大獎，尤沃金提爾得獎時幽默表示：「或許我們會再重新剪輯，再把那一段加回來！」電影「情感的價值」首映後創下本屆坎城影展最長的19分鐘掌聲，「睡美人」27歲女星艾兒芬妮的表現也被讚可圈可點。
上一則
章子怡「醬園弄」拆上下部被看衰 網酸：演員拍1次賺2次
下一則
FB留言