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比利喬患罕見腦病變 影響聽力、視力 演唱會全取消

編譯俞仲慈／綜合報導
鋼琴家歌手比利喬罹患罕見大腦疾病。(路透資料照片)
鋼琴家歌手比利喬罹患罕見大腦疾病。(路透資料照片)

鋼琴家歌手比利喬(Billy Joel)因罹患罕見大腦疾病，宣布取消今年至明年的所有演唱會。

根據今日美國報(USA Today)報導，比利喬團隊透過社群平台Instagram公布聲明證實：「最近因為音樂會表演加劇病情，導致聽力、視力和平衡力出現狀況，已遵照醫師指示與建議，在接受特定物理治療期間，不要參加任何表演。」並強調：「比利很感謝受到優質的醫療照護，並竭盡全力以健康為首要考量，他很感謝這段期間歌迷們的支持，也期待有一天再次站上舞台。」

消息傳來，許多歌迷大感失望，比利喬向來熱衷舞台表演，經常舉辦巡演，去年才結束紐約「麥迪遜廣場花園」(Madison Square Garden)長達十年的每月駐場演唱，創下樂壇新紀錄。

對於取消所有演唱會，聲明也表達對歌迷的歉意：「我讓觀眾失望在此誠摯感到非常抱歉，感謝大家的理解。」同時也保證所有購票者可獲得自動退費。

根據阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)指出，好發於年逾60歲高齡者的罕見腦部病變「常壓性水腦症」(Normal pressure hydrocephalus，NPH)，因腦脊髓液積聚導致腦室擴大，壓迫腦室周邊組織積聚過多液體，不但損害記憶與思考能力，患者甚至出現步行緩慢與尿失禁。

比利喬稍早之前因為「身體狀況欠佳」延宕3月舉行的演唱會，當時並未說明具體原因，僅透露「希望從最近手術中康復並接受物理治療」。

比利喬原定未來數月內，與洛史都華(Rod Stewart)、史汀(Sting)以及史蒂薇妮克絲(Stevie Nicks)等歌壇資深歌手共同舉辦數十場巡迴演唱會；並自今年夏天起從「紐奧良超級巨蛋」(New Orleans Superdome)一路唱到紐約「洋基體育場」(Yankee Stadium)，舉辦一系列迷你巡演，如今卻因健康因素被迫暫別舞台。

比利喬出道以來，推出「Just the Way You Are」、「Piano Man」、「My Life」以及「You May Be Right」等多首經典歌曲，備受歌迷愛戴，曾獲得葛萊美獎(Grammy Awards)23次提名、五次獲獎並於1999年入選搖滾名人堂(Rock And Roll Hall Of Fame)。

鋼琴家歌手比利喬罹患罕見大腦疾病。(美聯社)
鋼琴家歌手比利喬罹患罕見大腦疾病。(美聯社)

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