比利喬患罕見腦病變 影響聽力、視力 演唱會全取消

鋼琴家歌手比利喬罹患罕見大腦疾病。(路透資料照片)

鋼琴家歌手比利喬(Billy Joel)因罹患罕見大腦疾病,宣布取消今年至明年的所有演唱會。

根據今日美國報(USA Today)報導,比利喬團隊透過社群平台Instagram公布聲明證實:「最近因為音樂會表演加劇病情,導致聽力、視力和平衡力出現狀況,已遵照醫師指示與建議,在接受特定物理治療期間,不要參加任何表演。」並強調:「比利很感謝受到優質的醫療照護,並竭盡全力以健康為首要考量,他很感謝這段期間歌迷們的支持,也期待有一天再次站上舞台。」

消息傳來,許多歌迷大感失望,比利喬向來熱衷舞台表演,經常舉辦巡演,去年才結束紐約「麥迪遜廣場花園」(Madison Square Garden)長達十年的每月駐場演唱,創下樂壇新紀錄。

對於取消所有演唱會,聲明也表達對歌迷的歉意:「我讓觀眾失望在此誠摯感到非常抱歉,感謝大家的理解。」同時也保證所有購票者可獲得自動退費。

根據阿茲海默症 協會(Alzheimer's Association)指出,好發於年逾60歲高齡者的罕見腦部病變「常壓性水腦症」(Normal pressure hydrocephalus,NPH),因腦脊髓液積聚導致腦室擴大,壓迫腦室周邊組織積聚過多液體,不但損害記憶與思考能力,患者甚至出現步行緩慢與尿失禁。

比利喬稍早之前因為「身體狀況欠佳」延宕3月舉行的演唱會,當時並未說明具體原因,僅透露「希望從最近手術中康復並接受物理治療」。

比利喬原定未來數月內,與洛史都華(Rod Stewart)、史汀(Sting)以及史蒂薇妮克絲(Stevie Nicks)等歌壇資深歌手共同舉辦數十場巡迴演唱會;並自今年夏天起從「紐奧良超級巨蛋」(New Orleans Superdome)一路唱到紐約「洋基 體育場」(Yankee Stadium),舉辦一系列迷你巡演,如今卻因健康因素被迫暫別舞台。