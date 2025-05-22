我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

華府爆槍響 傳以色列使館職員2人中彈身亡

湯姆克魯斯的聖誕驚喜：美味椰子磅蛋糕 合作過的大咖才有

記者陳穎／即時報導
湯姆克魯斯正在墨西哥為「不可能的任務：最終清算」造勢。（圖／UIP提供）
湯姆克魯斯正在墨西哥為「不可能的任務：最終清算」造勢。（圖／UIP提供）

阿湯哥湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的動作鉅片「不可能的任務」系列第8集「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）票房亮眼，「每日郵報」報導，阿湯哥有一個秘密，10多年來一直用一款美味的椰子磅蛋糕在聖誕節招待他的好友，所以並不是每一個人都有幸可以吃到這個蛋糕。據悉目前有收到蛋糕的人，包含湯姆漢克斯（Tom Hanks）、葛倫鮑威爾（Glen Powell）、「黑豹」女星安琪拉·貝瑟 (Angela Bassett)等人。

46歲主持人戴夫貝瑞 (Dave Berry)最近訪問阿湯哥，忍不住想要被加入「蛋糕名單」，他說：「我的鄰居艾力克斯·贊恩(Alex Zane)每年都會收到蛋糕，但他拒絕跟我分享，拍完照炫耀後就全部吃光光。」戴夫貝瑞厚臉皮問阿湯哥：「是否願意把我加到名單中？我想要惹惱艾力克斯。」阿湯哥幽默笑說：「太棒了！我加入，我們做吧。」

這款美味蛋糕是由Goldbelly製作，每個售價126美元，由一圈濕潤、奢華的椰子蛋糕、大塊甜白巧克力和一層奶油乳酪糖霜組成，上面還撒有烤椰子片。這個消息會走漏，是因為曾和阿湯哥合拍「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）的克絲汀·鄧斯特（Kirsten Dunst）在2015年受訪透露，「阿湯哥每年都會送我聖誕節蛋糕，真的太好吃了，椰子蛋糕配上白巧克力碎。在我家，它一天之內就被吃掉了。」

後來大家才知道，要不就是有和阿湯哥合作過的演員或是好友才能收到這個神秘蛋糕，也代表阿湯哥有情有義，不論合作過去多少年，都會在聖誕節送上甜入心的禮物。

阿湯哥 聖誕節 湯姆克魯斯

上一則

朱媛媛癌逝「兒子」易烊千璽悼念：山花終將離去

延伸閱讀

阿湯8部「任務」比一比 鬼影高樓玩命 大獲好評

阿湯8部「任務」比一比 鬼影高樓玩命 大獲好評
坎城影展／中國3線女星挨批厚臉皮 堵到阿湯哥玩自拍

坎城影展／中國3線女星挨批厚臉皮 堵到阿湯哥玩自拍
阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯

阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯
坎城影展／阿湯哥首映玩瘋了 女星沒穿內衣真空上陣

坎城影展／阿湯哥首映玩瘋了 女星沒穿內衣真空上陣

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病