我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

阿湯8部「任務」比一比 鬼影高樓玩命 大獲好評

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2011年上映的「不可能的任務4：鬼影行動」被影評公認最棒。（取材自IMDb）
2011年上映的「不可能的任務4：鬼影行動」被影評公認最棒。（取材自IMDb）

影評們評比湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的八部「不可能的任務」(Mission: Impossible)，其中2011年上映的「不可能的任務4：鬼影行動」(Mission: Impossible – Ghost Protocol)大獲好評。

不可能的任務：最終清算(Mission: Impossible - The Final Reckoning)23日在美國上映，老當益壯的阿湯哥在此系列電影中，多次掛在飛機外、騎重機衝下懸崖、攀爬摩天大樓、在屋頂上飛奔，令觀眾讚嘆其驚人體力與膽識，但阿湯哥更敢於接受影評尖銳的評論，比較這一系列電影孰優孰劣。

「今日美國報」報導，影評公認最差的「不可能的任務」系列電影是2000年由華裔導演吳宇森(John Woo)執導的「不可能的任務2」(Mission: Impossible 2)，此片與動作片大師吳宇森其他叫好叫座的電影作品相比，顯得遜色許多，如2024年翻拍自他1989年同名香港電影的「喋血雙雄」(The Killer)，以及1997年的「變臉」(Face/Off)。

影評認為，「不可能的任務2」風格太重卻缺乏內容，情節和過多的慢動作，犧牲多個爆炸性場面，以及像樣的機車追逐戲碼。

比起近年的多部作品，1996年的第一集「不可能的任務」(Mission: Impossible)相形見絀，該劇導演布萊恩·狄帕瑪(Brian De Palma)延續詮釋劇情和主題，闡述湯姆克魯斯飾演的伊森‧韓特(Ethan Hunt)被誣陷要為團員身亡負責並遭政府追捕。

然而伊森只是團隊成員並非領導人；但他從天花板闖入裝設雷射感應警報系統的中央情報局(CIA)金庫的緊張場景，堪稱最令人屏息的經典驚險場景之一。

影評公認最棒的「不可能的任務」最佳作品是導演布萊德·博德(Brad Bird)的唯一一部「不可能的任務」作品，「鬼影行動」改變了整個系列的格局，為間諜陰謀、有趣表演和玩命特技奠定基礎，且成為「不可能的任務」的招牌元素。

這部電影的角色和情節都很突出，阿湯哥從外牆攀上杜拜163層樓的哈利法塔(Burj Khalifa)時，讓觀眾覺得「這傢伙瘋了，但我們依然愛他」。

吳宇森執導的「不可能的任務2」最不受影評青睞。（取材自IMDb）
吳宇森執導的「不可能的任務2」最不受影評青睞。（取材自IMDb）

阿湯哥 湯姆克魯斯 哈利

上一則

劉亦菲「一曲三笙」雪藏7年 傳6月解禁

下一則

「小趙麗穎」黃楊鈿甜再爆爭議 唱歌跑調被疑藝考灌水

延伸閱讀

丹佐華盛頓和紅毯攝影師爆氣 下秒獲坎城榮譽金棕櫚獎

丹佐華盛頓和紅毯攝影師爆氣 下秒獲坎城榮譽金棕櫚獎
坎城影展／中國3線女星挨批厚臉皮 堵到阿湯哥玩自拍

坎城影展／中國3線女星挨批厚臉皮 堵到阿湯哥玩自拍
阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯

阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯
坎城影展／阿湯哥首映玩瘋了 女星沒穿內衣真空上陣

坎城影展／阿湯哥首映玩瘋了 女星沒穿內衣真空上陣

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌