阿湯8部「任務」比一比 鬼影高樓玩命 大獲好評

2011年上映的「不可能的任務4：鬼影行動」被影評公認最棒。（取材自IMDb）

影評們評比湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演的八部「不可能的任務」(Mission: Impossible)，其中2011年上映的「不可能的任務4：鬼影行動」(Mission: Impossible – Ghost Protocol)大獲好評。

不可能的任務：最終清算(Mission: Impossible - The Final Reckoning)23日在美國上映，老當益壯的阿湯哥 在此系列電影中，多次掛在飛機外、騎重機衝下懸崖、攀爬摩天大樓、在屋頂上飛奔，令觀眾讚嘆其驚人體力與膽識，但阿湯哥更敢於接受影評尖銳的評論，比較這一系列電影孰優孰劣。

「今日美國報」報導，影評公認最差的「不可能的任務」系列電影是2000年由華裔導演吳宇森(John Woo)執導的「不可能的任務2」(Mission: Impossible 2)，此片與動作片大師吳宇森其他叫好叫座的電影作品相比，顯得遜色許多，如2024年翻拍自他1989年同名香港電影的「喋血雙雄」(The Killer)，以及1997年的「變臉」(Face/Off)。

影評認為，「不可能的任務2」風格太重卻缺乏內容，情節和過多的慢動作，犧牲多個爆炸性場面，以及像樣的機車追逐戲碼。

比起近年的多部作品，1996年的第一集「不可能的任務」(Mission: Impossible)相形見絀，該劇導演布萊恩·狄帕瑪(Brian De Palma)延續詮釋劇情和主題，闡述湯姆克魯斯飾演的伊森‧韓特(Ethan Hunt)被誣陷要為團員身亡負責並遭政府追捕。

然而伊森只是團隊成員並非領導人；但他從天花板闖入裝設雷射感應警報系統的中央情報局(CIA)金庫的緊張場景，堪稱最令人屏息的經典驚險場景之一。

影評公認最棒的「不可能的任務」最佳作品是導演布萊德·博德(Brad Bird)的唯一一部「不可能的任務」作品，「鬼影行動」改變了整個系列的格局，為間諜陰謀、有趣表演和玩命特技奠定基礎，且成為「不可能的任務」的招牌元素。