孔子第76代孫孔令奇結婚了 名媛老婆婚紗照曝光 小倆口定居LA

孔令奇（左）和馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie結婚。（取材自臉書）

孔令奇闊別5年回歸R&B歌手身分，連推4首全新單曲，這些日子以來他斜槓企業家，更成為幸福的新郎，成為有責任擔當的人夫，迎來人生全新篇章，20日孔令奇大方公開結婚照，將小倆口從初相見、交往、求婚的過程一次披露，與所有樂迷分享初為人夫的喜悅一次全說了。

孔令奇去年底求婚馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie，雙方2023年在網絡上結識，追求期間幾經波折，數月後於東南亞 首次見面。孔令奇提及在網路上初次看到愛妻的照片就覺得她非常漂亮。當時提起勇氣去留言，卻得不到任何回應。但他努力不懈打動佳人，慢慢地藉由訊息往返雙方開始漸漸熟悉、瞭解彼此，在打開芳心的過程中，孔令奇也發現，「我每天都在想她，根本離不開這個人了」。

Eunice Jaymie一開始對彼此並不看好，跟他說「我們不可能，因為我們在世界的兩端」，但孔令奇鍥而不捨，「我第一眼就知道她是對的人，見到她的那一刻，我就想娶她！」並感性說：「當你知道了，就是知道了。」

2人在比佛利山 莊法院完成了結婚登記，雙方家庭見證了這一幸福時刻。但孔令奇提到當時在帶她去曼谷求婚的前幾天，特別去徵求準岳父的同意。當時他對孔令奇說：「我還不確定。」讓孔令奇帶著疑惑和失落的心情飛去了泰國。

「我原本安排好攝影師和鮮花，還提前告訴了酒店員工這次求婚的細節。但那天我並沒有求婚。」自曝當晚自己一個人偷偷哭了，後來他鼓起勇氣決定重新再秘密計畫一次求婚。在回到馬來西亞後，當時等待了好幾天，「因為我覺得她爸爸可能沒有真正同意這件事。」過了幾天，Eunice決定主動出擊，和父親談了一次。

孔令奇說：「結果她打電話告訴我，她爸爸其實很開心！」原來丈人是希望他趕緊去提親的！原來是語意上的大烏龍，讓孔令奇懊惱說：「這應該是我人生中最大的誤會了吧！」

如今，小倆口定居於洛杉磯 ，計畫於今年擇期舉辦兩場婚禮，一場在洛杉磯，另一場則會在Eunice的家鄉馬來西亞，地點選在由其外叔公、已故IOI集團創辦人所擁有的萬豪布城酒店。

Eunice Jaymie出生於馬來西亞，在多個國際城市長大，先後就讀於香港的漢基國際學校及中國的上海美國學校，後於墨爾本大學獲得教育學碩士學位。她在澳大利亞從事教師工作7年，期間保持低調。

她的外叔公為馬來西亞企業巨頭、IOI集團已故創辦人丹斯里李深靜。其父親KS Tan（李深靜之侄）曾任保樂力加中國高管，助力中國成為全球最大的乾邑市場，功不可沒。