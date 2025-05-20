我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

孔子第76代孫孔令奇結婚了 名媛老婆婚紗照曝光 小倆口定居LA

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孔令奇（左）和馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie結婚。（取材自臉書）
孔令奇（左）和馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie結婚。（取材自臉書）

孔令奇闊別5年回歸R&B歌手身分，連推4首全新單曲，這些日子以來他斜槓企業家，更成為幸福的新郎，成為有責任擔當的人夫，迎來人生全新篇章，20日孔令奇大方公開結婚照，將小倆口從初相見、交往、求婚的過程一次披露，與所有樂迷分享初為人夫的喜悅一次全說了。

孔令奇去年底求婚馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie，雙方2023年在網絡上結識，追求期間幾經波折，數月後於東南亞首次見面。孔令奇提及在網路上初次看到愛妻的照片就覺得她非常漂亮。當時提起勇氣去留言，卻得不到任何回應。但他努力不懈打動佳人，慢慢地藉由訊息往返雙方開始漸漸熟悉、瞭解彼此，在打開芳心的過程中，孔令奇也發現，「我每天都在想她，根本離不開這個人了」。

Eunice Jaymie一開始對彼此並不看好，跟他說「我們不可能，因為我們在世界的兩端」，但孔令奇鍥而不捨，「我第一眼就知道她是對的人，見到她的那一刻，我就想娶她！」並感性說：「當你知道了，就是知道了。」

2人在比佛利山莊法院完成了結婚登記，雙方家庭見證了這一幸福時刻。但孔令奇提到當時在帶她去曼谷求婚的前幾天，特別去徵求準岳父的同意。當時他對孔令奇說：「我還不確定。」讓孔令奇帶著疑惑和失落的心情飛去了泰國。

「我原本安排好攝影師和鮮花，還提前告訴了酒店員工這次求婚的細節。但那天我並沒有求婚。」自曝當晚自己一個人偷偷哭了，後來他鼓起勇氣決定重新再秘密計畫一次求婚。在回到馬來西亞後，當時等待了好幾天，「因為我覺得她爸爸可能沒有真正同意這件事。」過了幾天，Eunice決定主動出擊，和父親談了一次。

孔令奇說：「結果她打電話告訴我，她爸爸其實很開心！」原來丈人是希望他趕緊去提親的！原來是語意上的大烏龍，讓孔令奇懊惱說：「這應該是我人生中最大的誤會了吧！」

如今，小倆口定居於洛杉磯，計畫於今年擇期舉辦兩場婚禮，一場在洛杉磯，另一場則會在Eunice的家鄉馬來西亞，地點選在由其外叔公、已故IOI集團創辦人所擁有的萬豪布城酒店。

Eunice Jaymie出生於馬來西亞，在多個國際城市長大，先後就讀於香港的漢基國際學校及中國的上海美國學校，後於墨爾本大學獲得教育學碩士學位。她在澳大利亞從事教師工作7年，期間保持低調。

她的外叔公為馬來西亞企業巨頭、IOI集團已故創辦人丹斯里李深靜。其父親KS Tan（李深靜之侄）曾任保樂力加中國高管，助力中國成為全球最大的乾邑市場，功不可沒。

洛杉磯 東南亞 比佛利山

上一則

劉曉慶再會小哪吒 時隔16年「折腰」二搭宋祖兒

下一則

才嗆「沒要抬舉魯蛇」 S媽私訊Mandy討債對話截圖流出

延伸閱讀

經超吃4年軟飯 補辦求婚送鑽戒 網：又相信愛情了

經超吃4年軟飯 補辦求婚送鑽戒 網：又相信愛情了
中國富二代假綁票向父母詐財500萬 大馬檢警揭自導自演

中國富二代假綁票向父母詐財500萬 大馬檢警揭自導自演
甜茶驚爆秘密求婚 女友凱莉詹納大秀鴿子蛋

甜茶驚爆秘密求婚 女友凱莉詹納大秀鴿子蛋
甜茶驚爆祕密求婚 「卡戴珊家族」小妹9秒片大秀鴿子蛋

甜茶驚爆祕密求婚 「卡戴珊家族」小妹9秒片大秀鴿子蛋

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利