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蕾哈娜新歌獻給藍色小精靈 「太洗腦」反應兩極

編譯徐薏茹／綜合報導
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蕾哈娜發行最新歌曲「Friend of Mine」，粉絲評價兩極。（路透資料照片）
蕾哈娜發行最新歌曲「Friend of Mine」，粉絲評價兩極。（路透資料照片）

天后蕾哈娜(Rihanna) 日前發行最新歌曲「Friend of Mine」，該曲被選為動畫系列電影「藍色小精靈」(The Smurfs)最新一集的配樂。

粉絲對蕾哈娜新歌的反應兩極，吐槽整首歌不斷重複的歌詞旋律，以及整體出乎意料的風格，一名網友說：「一個非常不認真的女生唱了三個字，但我們會接受。」另一人評論：「我沒有想到藍色小精靈會有夜店熱門曲」

還有人留言：「超愛你女王，但你發這樣的歌『不是我朋友NO FRIEND OF MINE』。我只想要歌手蕾哈娜回來。認真的。」

也有粉絲為這首歌說話，表示得想想歌曲的受眾，「#FriendOfMine是給小孩聽的歌。你們想要她唱滿滿歌詞的歌，正在學說話的小孩要怎麼記全是句子的歌。」

一人說：「她做了她該做的，讓小孩能跟著唱。你們在氣什麼？你們不是目標受眾。這是給小孩的。」

另一人提到洗腦的節奏，「他們在這些兒童歌曲裡加了什麼東西，歌曲讓人上癮，因為這首歌已經在我腦海裡持續2小時了。」

有人猜測這首歌可能暴紅，「等等，兒童歌曲總是在YouTube上暴紅，有十億觀看。我大概理解蕾哈娜的藍色小精靈配樂想法了。」

藍色小精靈由克里斯米勒(Chris Miller)執導，蕾哈娜、詹姆斯柯登(James Corden)、尼克奧佛曼(Nick Offerman)、 丹尼爾李維(Daniel Levy)、艾咪賽妲莉絲(Amy Sedaris)、娜塔莎雷昂(Natasha Lyonne)、吳珊卓(Sandra Oh)、奧塔薇亞史班瑟(Octavia Spencer)、尼克克羅(Nick Kroll)、漢娜衛丁漢(Hannah Waddingham)、 艾利克斯溫特(Alex Winter)等人獻聲演出。

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