史特龍罕扮反派搶黃金 被爆當搶匪不用穿防彈衣

席維斯史特龍在片中飾演惡人角色。（圖／車庫娛樂提供）

傳奇動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）主演新片「浴血劫案」（Armored），在過去的作品之中，席維斯史特龍大多都是飾演正派角色，唯一正式的反派角色是2003年電影「小鬼大間諜 3」（Spy Kids 3: Game Over）裡的壞蛋「玩具製造者」，如果扣除「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad）裡單純配音的「鯊魚王」，「浴血劫案」將是他暌違22年再度詮釋惡人角色。

參演過「我是傳奇」（I Am Legend）、「明天過後」（The Day After Tomorrow）的美國男星戴許米霍克（Dash Mihok）在「浴血劫案」裡飾演席維斯史特龍的手下之一「思墨克」，是他與這位傳奇動作巨星的首度合作，而席維斯史特龍老練的表現讓他印象非常深刻，「他已經拍過很多類似的電影了，無論是開槍或爆炸對他都是小事，因此我們的拍攝速度可以很快。」

拍攝過程中，搶匪們必須穿著重達30磅（約14公斤）的裝備，在華氏100度（約攝氏37度）的高溫下拍攝，因此非常辛苦。戴許米霍克爆料，或許是因為天氣太過炎熱，搶匪之中只有席維斯史特龍不用穿防彈背心。他笑道：「我心想，『那個，他為什麼沒有穿防彈背心？這是怎麼回事？好吧，他可是席維斯史特龍，他不用穿防彈背心。』」

美國新銳男星喬許威金斯（Josh Wiggins）曾經參演「怒海戰艦」（Greyhound）等片，這次他在「浴血劫案」裡飾演運鈔車保全「凱西」，要與同樣擔任運鈔車保全的父親「詹姆斯」合作對抗席維斯史特龍帶領的強盜集團。喬許威金斯對「浴血劫案」的劇本讚譽有佳，認為它兼具了刺激和深度，「這是一部大型動作片，同時也是一部非常精采的劇情片。」