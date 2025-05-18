小珍妮佛產後首亮相 走紅毯禮服被踩 吸血鬼男星跪地…

羅伯派丁森踩到珍妮佛勞倫斯絲的裙子，他蹲下替她整理。(美聯社)

34歲奧斯卡 影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）今年3月低調生下二寶，產後首度公開亮相，就給第78屆坎城影展 。她和羅伯派丁森(Robert Pattinson)一起出席主演新片「Die My Love」紅毯首映會，珍妮佛勞倫斯一下車就被大批粉絲團團包圍，她則開心替大家簽名，超級親民。

珍妮佛勞倫斯絲毫不看不出來已經升格二寶媽，狀態極佳，一襲白色禮服襯托出她的好身材和氣質，只是羅伯派丁森在紅毯上一個不注意，竟然踩到她的裙襬，讓她一時之間寸步難行。珍妮佛勞倫斯絲倒吸一口氣，和羅伯派丁森對視，接著兩人哄堂大笑，羅伯派丁森立刻蹲下替她整理裙襬，展現風度。

他們倆都在2010年左右紅透全世界，珍妮佛勞倫斯絲以「飢餓遊戲」（The Hunger Games）系列電影大受歡迎，羅伯派丁森則以「暮光之城」的俊美吸血鬼受到全世界的喜愛，兩人這次在「Die My Love」合作演出。該片改編自阿根廷 作家阿麗亞娜·哈維奇 (Ariana Harwicz) 2017年小說，講述了一位新手媽媽與產後憂鬱症的故事。

珍妮佛勞倫斯絲對當媽媽一直很低調，但她分享過初為人母的喜悅，長子出生後「感覺我的整個人生都重新開始了」，非常享受當媽媽的生活。

奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）現身坎城影展紅毯，參與新片「艾丁頓」（暫譯，Eddington）的坎城首映。沒想到意外遭到「蜜蜂」襲擊，讓她嚇得緊抓一旁同片演員佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）的肩膀。

艾瑪史東與導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）以及主要演員群奧斯汀巴特勒（Austin Butler）及佩德羅帕斯卡等人一起步上紅毯，正當眾人面對鏡頭燦笑合照時，一隻蜜蜂無預警的闖入鏡頭，站在奧斯汀與佩德羅之間的艾瑪史東先是驚訝的詢問：「那是蜜蜂？」佩德羅回應：「對！是蜜蜂！」沒想到蜜蜂越飛越近，讓艾瑪史東開始驚慌失措的直呼：「是蜜蜂！蜜蜂！」