抗病34年 米高福克斯將回歸 現身「誠實診療室」第3季

米高福克斯自1991年確診帕金森氏症後，一度淡出演藝圈，不過，福斯現在將重返螢幕。(路透資料照片)

80年代以科幻電影「回到未來」(Back to the Future)系列作出名的男星米高福克斯(Michael J. Fox)自1991年確診帕金森氏症後，一度淡出演藝圈，不過，福斯現在將重返螢幕，出演獲得艾美獎 提名的Apple TV+影集「誠實診療室」(Shrinking) 第三季，粉絲紛紛表達興奮與驚喜之情。

每日郵報(Dailymail)報導，誠實診療室講述心理治療師吉米(傑森席格爾飾，Jason Segal)因喪偶而悲痛欲絕，開始打破常規，將直言不諱地告訴客戶他的想法，無視自己的訓練和職業道德，最終導致人們的生活發生巨大且劇烈的改變。目前尚不清楚福克斯將飾演哪個角色。

粉絲們在社群媒體 上分享喜悅。一位粉絲在Reddit論壇上表示：「我對這位男士的欽佩無以言表，很高興再次看到他演戲。」有人則說親人中也有帕金森病患者，「我很感激福克斯努力讓人們更認識這種疾病，也欣賞他將這種疾病融入到表演中的方式。期待看到他在誠實診療室的表現。」也有網友指出，誠實診療室在心酸和幽默之間取得絕妙平衡，「如果福克斯真的把靈魂融入到角色中，侃侃而談心裡想法，我一點也不會感到驚訝。」另一位熱情粉絲附和認為福克斯非常適合這個演員陣容。

1991年，29歲的福克斯因肩膀酸痛和小指抽搐被診斷出患有帕金森氏症，於1998年公開了他的診斷結果。由於病情持續惡化，2000年他在「城市大贏家」(Spin City)第四季結束後離開了劇組；該劇與誠實診療室的製作人皆是比爾羅倫斯(Bill Lawrence)，他和福克斯過去合作多年。