坎城紅毯╱暮光女粉紗裙 率性「露肚」浪漫搖滾

克莉絲汀·史都華粉色套裝挑染短髮，展現浪漫搖滾風格。(路透社)

剛新婚的克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart），出席第78屆坎城影展 ，為其首部執導長片「水之年代」參加宣傳活動。她身穿香奈兒（Chanel）2025年秋季成衣系列的粉色套裝驚豔登場，搭配同色系玫瑰白金挑染短髮，展現獨特的浪漫搖滾風格。

克莉絲汀的服裝穿搭，是香奈兒巴黎時裝周發表的「Look 6」，包括一件短袖粉色斜紋軟呢外套與短褲，外罩一件透明薄紗長裙，與伸展台模特兒將外套全扣的穿法不同，史都華僅扣最上方一顆鈕釦，大方露出腹部，內搭同材質的薄紗背心，個性十足。此外，她以粉色緞面露趾高跟鞋及香奈兒山茶花頸鍊作為配件，延續她自2013年起香奈兒品牌大使的率性態度。

克莉絲汀·史都華身穿香奈兒粉色套裝。(美聯社)