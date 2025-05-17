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坎城紅毯╱暮光女粉紗裙 率性「露肚」浪漫搖滾

記者闕志儒／綜合報導
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克莉絲汀·史都華粉色套裝挑染短髮，展現浪漫搖滾風格。(路透社)
克莉絲汀·史都華粉色套裝挑染短髮，展現浪漫搖滾風格。(路透社)

剛新婚的克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart），出席第78屆坎城影展，為其首部執導長片「水之年代」參加宣傳活動。她身穿香奈兒（Chanel）2025年秋季成衣系列的粉色套裝驚豔登場，搭配同色系玫瑰白金挑染短髮，展現獨特的浪漫搖滾風格。

克莉絲汀的服裝穿搭，是香奈兒巴黎時裝周發表的「Look 6」，包括一件短袖粉色斜紋軟呢外套與短褲，外罩一件透明薄紗長裙，與伸展台模特兒將外套全扣的穿法不同，史都華僅扣最上方一顆鈕釦，大方露出腹部，內搭同材質的薄紗背心，個性十足。此外，她以粉色緞面露趾高跟鞋及香奈兒山茶花頸鍊作為配件，延續她自2013年起香奈兒品牌大使的率性態度。

克莉絲汀·史都華身穿香奈兒粉色套裝。(美聯社)
克莉絲汀·史都華身穿香奈兒粉色套裝。(美聯社)

克莉絲汀著名的代表作品為「暮光之城」系列電影，她因飾演女主角貝拉而廣為人知。這回參與坎城影展，是克莉絲汀首次以導演身分參與盛會。新片「水之年代」，改編自游泳選手莉迪亞·尤克納維奇（Lidia Yuknavitch）的同名自傳，由史都華與安迪·明戈（Andy Mingo）共同編劇，講述一位年輕女性在經歷創傷後，透過寫作與游泳尋找自我，最終蛻變為母親、老師與當代作家的歷程。

克莉絲汀史都華。(路透社)
克莉絲汀史都華。(路透社)

坎城影展

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