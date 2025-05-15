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勞勃狄尼洛獲終身成就 狄卡皮歐憶當年：靠尖叫讓他選中我

娛樂新聞組／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐(左)開心分享勞勃狄尼洛授予終身成就獎的光榮時刻。（路透）
李奧納多狄卡皮歐(左)開心分享勞勃狄尼洛授予終身成就獎的光榮時刻。（路透）

第78屆坎城影展開幕，81歲好萊塢傳奇演員勞勃狄尼洛(Robert De Niro)授予本屆「榮譽金棕櫚獎」，表彰他橫跨一甲子的卓越貢獻。李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)一身帥氣擔任終身成就獎頒獎人，大讚他是「低調的巨人」。

李奧納多擔任終身成就獎引言人，他表示，「1993年當時我只有15歲，我去試鏡做了一件很瘋狂的事，就是對著勞勃狄尼洛尖叫，後來我成功了，是他選了我，讓我有機會與勞勃狄尼洛共同出演『男孩的生活』(This Boy's Life)，從此我的職業生涯徹底被改變了」。

勞勃狄尼洛領獎時則忍不住痛批川普：「他想對國外拍攝的電影徵收關稅。藝術就是真理，藝術應該要包容多樣性，美國這位庸俗的總統竟然被任命為頂尖文化機構之一的負責人，真是大災難。」

本屆影展有經典電影回顧，卓別林(Chaplin)的「淘金記」(The Gold Rush)迎來坎城影展放映100周年，他的孫女也驚喜到場；過兩天吳宇森執導的「槍神」會在坎城放映，那是他離開香港赴好萊塢拍片前，最後一部港產片電影。吳宇森太太透露，導演目前手頭上有工作，所以不會赴坎城影展。

而坎城影展現場另有一位法國歌手演唱，緬懷已故導演大衛林區(David Lynch)，大衛林區的家人也有到場，坐在台下淚流滿面。

李奧納多狄卡皮歐(右一)和勞勃狄尼洛(右三)合作「男孩的生活」。(取材自IMDb...
李奧納多狄卡皮歐(右一)和勞勃狄尼洛(右三)合作「男孩的生活」。(取材自IMDb)

坎城影展 好萊塢 香港

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