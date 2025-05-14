「克拉瑪對克拉瑪」導演羅伯班頓 92歲家中逝世

曾以「克拉瑪對克拉瑪」榮獲奧斯卡獎的編劇兼導演羅伯班頓在美國家中過世，享壽92歲。（美聯社）

好萊塢 知名導演羅伯班頓(Robert Benton)在紐約曼哈頓 家中逝世，享耆壽92歲，其子透露父親因「自然原因」過世。

羅伯班頓是經典電影「我倆沒有明天」(Bonnie and Clyde)編劇之一，重塑好萊塢規則，之後憑藉自編自導的「克拉瑪對克拉瑪」(Kramer vs. Kramer)以及「心田深處」(Places in the Heart)拿下奧斯卡獎 ，在其40年電影職業生涯，累計獲得六項奧斯卡提名並贏得三座奧斯卡獎。

羅伯班頓行事細膩且值得信任，備受演員愛戴，包括達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)、梅莉史翠普(Meryl Streep)、莎莉菲爾德(Sally Field)等人皆受惠於與他合作的電影奪得奧斯卡。

外界難以想像，羅伯班頓有嚴重閱讀障礙，無法閱讀長篇文字，卻堅持編寫劇本並執導多部小說改編的電影。

生前與大衛紐曼(David Newman)共同創作「我倆沒有明天」，該片由亞瑟潘(Arthur Penn)執導，華倫比提(Warren Beatty)、費唐娜薇(Faye Dunaway)主演，於1967年上映，不料因片中暴力畫面引發諸多爭議，最終還成為1960年代的經典作品，也開啟好萊塢更為開放創新的時代。

不過隨後十年間，班頓的作品未再達到創作「我倆沒有明天」的巔峰，但他仍持續在影評與商業電影取得成功。

1979年改編作家艾弗瑞科曼(Avery Corman)小說「克拉瑪對克拉瑪」，再創事業高峰，該片對家庭角色與時代變遷的深入描繪，獲得高度讚賞，獲得五項奧斯卡獎，包括最佳影片，五年後班頓再以「心田深處」獲得奧斯卡原劇劇本獎。

1994年改編理查德羅素(Richard Russo)同名小說並拍攝電影「大智若愚」(Nobody's Fool)，獲得奧斯卡最佳男主角、最佳改編劇本提名。