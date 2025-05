「克拉瑪對克拉瑪」導演羅伯班頓 92歲家中逝世

曾以「克拉瑪對克拉瑪」榮獲奧斯卡獎的編劇兼導演羅伯班頓在美國家中過世,享壽92歲。(美聯社)

好萊塢 知名導演羅伯班頓(Robert Benton)在紐約曼哈頓 家中逝世,享耆壽92歲,其子透露父親因「自然原因」過世。

羅伯班頓是經典電影「我倆沒有明天」(Bonnie and Clyde)編劇之一,重塑好萊塢規則,之後憑藉自編自導的「克拉瑪對克拉瑪」(Kramer vs. Kramer)以及「心田深處」(Places in the Heart)拿下奧斯卡獎 ,在其40年電影職業生涯,累計獲得六項奧斯卡提名並贏得三座奧斯卡獎。

羅伯班頓行事細膩且值得信任,備受演員愛戴,包括達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)、梅莉史翠普(Meryl Streep)、莎莉菲爾德(Sally Field)等人皆受惠於與他合作的電影奪得奧斯卡。

外界難以想像,羅伯班頓有嚴重閱讀障礙,無法閱讀長篇文字,卻堅持編寫劇本並執導多部小說改編的電影。

生前與大衛紐曼(David Newman)共同創作「我倆沒有明天」,該片由亞瑟潘(Arthur Penn)執導,華倫比提(Warren Beatty)、費唐娜薇(Faye Dunaway)主演,於1967年上映,不料因片中暴力畫面引發諸多爭議,最終還成為1960年代的經典作品,也開啟好萊塢更為開放創新的時代。

不過隨後十年間,班頓的作品未再達到創作「我倆沒有明天」的巔峰,但他仍持續在影評與商業電影取得成功。

1979年改編作家艾弗瑞科曼(Avery Corman)小說「克拉瑪對克拉瑪」,再創事業高峰,該片對家庭角色與時代變遷的深入描繪,獲得高度讚賞,獲得五項奧斯卡獎,包括最佳影片,五年後班頓再以「心田深處」獲得奧斯卡原劇劇本獎。

1994年改編理查德羅素(Richard Russo)同名小說並拍攝電影「大智若愚」(Nobody's Fool),獲得奧斯卡最佳男主角、最佳改編劇本提名。