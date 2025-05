甜茶驚爆秘密求婚 女友凱莉詹納大秀鴿子蛋

提摩西夏勒梅(右)和女友凱莉詹納首度公開以情侶姿態亮相。(歐新社)

「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet )與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納(Kylie Jenner)從2023年開始熱戀,兩人愛得正濃烈,到哪裡都黏在一起,日前一起出席義大利 羅馬的活動,也是兩人正式公開亮相,凱莉詹納一席超緊身黑色禮服驚豔全場,當然她也在社群分享超多自己的自拍美照。

但眼尖的網友發現端倪,她在其中一則貼文中,拿著杯子向大家敬酒,但小指上有一顆鴿子蛋大鑽戒,疑似在暗示她已經收到提摩西夏勒梅的求婚,只是還沒有要公開。

而提摩西夏勒梅之所以沒有去參加Met Gala,其實是因為他是NBA球迷,他為了看尼克隊比賽而放棄時尚大會,凱莉詹納也很尊重他的決定,這也是兩人一直可以穩定交往的關鍵。

還有一點是,提摩西夏勒梅拒絕成為「卡戴珊家族秀」的工具人,他坦白說:「我不想成為道具,這就是為什麼他不想參加卡戴珊秀,只會在活動中與凱莉詹納一起出現。」

無獨有偶,演出「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成為首位華人超級英雄的劉思慕 ,日前透過Instagram分享,在巴黎向交往三年多的台裔女友Allison求婚成功,並曬出超大「鴿子蛋」鑽戒的照片,開心宣布:「我們永遠在一起。」(Us forever)

劉思慕從不隱藏自己「名花有主」,和女友Allison交往三年多,2022就曾陪女友赴台,旅遊順便「見家人」,戀情相當穩定。他倆戀情受到家人祝福,那一趟台灣行更是玩得開心,除了到饒河街夜市、大安森林公園等地,還一起跑到日月潭 瀏覽美麗風光。