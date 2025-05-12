甜茶驚爆秘密求婚 女友凱莉詹納大秀鴿子蛋

提摩西夏勒梅(右)和女友凱莉詹納首度公開以情侶姿態亮相。（歐新社）

「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet )與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納(Kylie Jenner)從2023年開始熱戀，兩人愛得正濃烈，到哪裡都黏在一起，日前一起出席義大利 羅馬的活動，也是兩人正式公開亮相，凱莉詹納一席超緊身黑色禮服驚豔全場，當然她也在社群分享超多自己的自拍美照。

但眼尖的網友發現端倪，她在其中一則貼文中，拿著杯子向大家敬酒，但小指上有一顆鴿子蛋大鑽戒，疑似在暗示她已經收到提摩西夏勒梅的求婚，只是還沒有要公開。

而提摩西夏勒梅之所以沒有去參加Met Gala，其實是因為他是NBA球迷，他為了看尼克隊比賽而放棄時尚大會，凱莉詹納也很尊重他的決定，這也是兩人一直可以穩定交往的關鍵。

還有一點是，提摩西夏勒梅拒絕成為「卡戴珊家族秀」的工具人，他坦白說：「我不想成為道具，這就是為什麼他不想參加卡戴珊秀，只會在活動中與凱莉詹納一起出現。」

無獨有偶，演出「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成為首位華人超級英雄的劉思慕 ，日前透過Instagram分享，在巴黎向交往三年多的台裔女友Allison求婚成功，並曬出超大「鴿子蛋」鑽戒的照片，開心宣布：「我們永遠在一起。」（Us forever）

劉思慕從不隱藏自己「名花有主」，和女友Allison交往三年多，2022就曾陪女友赴台，旅遊順便「見家人」，戀情相當穩定。他倆戀情受到家人祝福，那一趟台灣行更是玩得開心，除了到饒河街夜市、大安森林公園等地，還一起跑到日月潭 瀏覽美麗風光。