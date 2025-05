老牌英搖樂團「The Who」 宣布今夏北美告別巡演

「The Who」將在8月16日於佛州展開北美告別演唱會的首演。(路透資料照片)

英國搖滾樂團「The Who」將於2025年夏天與北美告別。81歲的主唱羅傑達爾屈(Roger Daltrey)和79歲的吉他手彼得湯森(Pete Townshend)確認,他們將會在「The Song Is Over 北美告別巡迴演唱會」,演出樂團60年音樂生涯中的熱門歌曲;「The Song Is Over」是該樂團1971年熱賣專輯「下一個是誰」(Who's Next)中的熱門歌曲。

「The Who」在70年代成為世上最成功的巡演搖滾樂團之一,能輕鬆就把美國最大的體育場塞滿觀眾,將會在8月16日於佛州 展開北美告別演唱會的首演,之後則將會前往紐約、多倫多、洛杉磯 和溫哥華等城市演出,最後一場則會在9月28日於拉斯維加斯舉行。

「60年代初期每個音樂家的夢想,就是在美國音樂排行榜上取得好成績,」達爾屈表示,「對The Who來說,那夢想在1967年實現了,我們的生活也從此改變。」

該樂團從在酒吧演出變成「胡士托音樂節」(Woodstock)的主秀,並成為全球最賣座的樂團之一;The Who在1990年入選進入「搖滾名人堂」(Rock & Roll Hall of Fame)。

達爾屈和湯森是搖滾界最多產的二人組之一,兩人在鼓手凱思穆恩(Keith Moon)於1978年去世和貝斯手約翰恩特維斯托(John Entwistle)於2002年去世後,仍繼續活動。

「The Song Is Over 北美告別巡迴演唱會」門票將從5月13日開始預售,並於16日開始正式發售。

「天下無不散的宴席。這是個令人心酸的時刻,」湯森說道,「對我來說,為美國和加拿大 觀眾演出,一直以來都是間很棒的事。」

達爾屈表示,一位喉科專家要他在每次演出後,都要「休息一天」,而湯森也透露,目前尚未計畫在英國舉行告別巡演。