觀影說劇╱馬克華伯格新片直接剃成禿頭 嚇到老婆
由馬克華伯格（Mark Wahlberg）主演的新片「失速機劫」（Flight Risk），片中他中久違地挑戰惡棍角色，更為此將頭髮剃成「地中海禿頭」。對此，馬克華伯格表示自己非常享受其中：「我讀完劇本就愛上了，而且我已經將近30年沒有演過壞人。」
為了詮釋飛行員這個角色，馬克華伯格在外貌和口音上都下了不少功夫：「我想通過髮型和聲音來加強這個角色，讓他盡可能討人厭。」預告裡出現的地中海禿頭造型讓大家瞠目結舌。
更令人意想不到的是，馬克華伯格並非戴上光頭套和假髮，而是將自己頭頂的真髮直接理掉，留下兩側馬蹄形的頭髮，每天早上到片場新鮮現剃：「這樣我就能一整天都待在角色中。」但也表示回家妻子看到後嚇了一大跳：「她叫我滾開（笑），不過後來慢慢就習慣了。」
如此接近方法派演技的態度，也讓馬克華伯格在殺青後向同組演員致歉：「我整個拍攝過程都沉浸在角色裡。沒拍攝時我要麼獨自躲在角落；要麼回到我的小化妝室。」不只與卡司私底下保持距離，上戲前後還會不斷挑釁和刺激其他演員：「我最後有道歉，因為我在鏡頭之外都不太參與他們，盡力維持在那種精神狀態中。」
對此，「初代猛毒」陶佛葛瑞斯(Topher Grace)透露在拍一場動作戲前，馬克華伯格還有先來關心他，葛瑞斯表示有穿護具所以沒問題，沒想到回家後發現自己全身瘀青，只能怪曾在多部電影中飾演拳擊手，並接受過武術訓練的馬克華伯格過於敬業，真實呈現了那輛飛機上最驚險火爆、高潮迭起的絕命衝突。
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