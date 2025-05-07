60歲妮可基嫚、57歲珊卓布拉克影后聯手 回歸「超異能快感2」

珊卓布拉克(圖)與妮可基嫚兩大影后罕見聯手。（路透資料照片）

奧斯卡 影后妮可基嫚(Nicole Kidman)與珊卓布拉克(Sandra Bullock)重磅回歸奇幻電影「超異能快感2」(Practical Magic2)，預計明年秋季上映。

華納兄弟(Warner Bros.)證實「超異能快感2」是1998年經典電影「超異能快感」(Practical Magic)續集，預計2026年9月18日上映。

華納兄弟在社群平台X發文寫道：「咒語已唸，日期確定，珊卓布拉克與妮可基嫚回歸。」

根據「今日美國報」(USA Today)報導，華納兄弟透露「超異能快感」兩位女主角：珊卓布拉克為60歲、妮可基嫚則為57歲將再次飾演原本在片中的角色，至於當年參演的另一位女星斯托克德錢寧(Stockard Channing)已邁入耄耋之年(80歲)，尚未確認是否回歸演出。

華納兄弟在妮可基嫚創紀錄的一年之後宣布，先前因為在電影「乖女孩」(Babygirl)的演出獲得金球獎 (Golden Globe)提名；她在劇中詮釋複雜且有時陷入困境的女性角色，展現精湛的演技。

此外，珊卓布拉克曾是好萊塢 浪漫喜劇的頭號女星，近年淡出螢光幕，很少出現在脫口秀節目當中，更別提演電影。

「超異能快感2」標示這兩大巨星暌違至少25年再次攜手合作，無疑會吸引眾多粉絲進場觀影，渴望兩人再次引爆暗黑魔法。

好萊塢娛樂媒體Deadline報導，珊卓布拉克和妮可基嫚還將共同製作這部新片。

「超異能快感」根據愛麗斯‧霍夫曼(Alice Hoffman)同名書籍改編，講述歐文斯(Owens)姐妹試圖透過某種儀式打破家庭詛咒，這項詛咒會剋死她們的愛過的任何一位男人。