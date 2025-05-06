薑是老的辣…黛咪摩爾「時尚奧斯卡」自帶光圈 妮可基嫚露側乳

黛咪摩爾的造型符合主題又逗趣。(路透)

2025年最重要的時尚盛事「Met Gala」，也被稱為「時尚奧斯卡 」5日登場。本屆依舊是由「Vogue」雜誌主辦活動，今年還有直播，讓全世界喜愛時尚的人都可以一同參與紅毯盛況。今年的主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」(Superfine：Tailoring Black Style)，以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。

62歲黛咪摩爾(Demi Moore)堪稱是這場的典範，符合主題又有逗趣，不僅整個人美出新高度，從禮服胸前延伸圍繞頭頂的圓圈設計也讓她「自帶光環」，被讚果然薑是老的辣。而她的長禮服，共使用了超過140萬顆珠子和亮片、耗時超過7600小時才製作完成

妮可基嫚(Nicole Kidman)以金色短髮亮相，搭配平口黑色禮服，設計亮點是中間的兩組黑色蝴蝶結，收腰之餘更能凸顯好身材，一轉身側乳全放送，但她每一步都走得很有自信，笑容更是燦爛。

「拉丁天后」夏奇拉(Shakira)身穿一襲超粉花朵禮服登場，整個人就像一朵花，搭配她的金色捲髮，被讚是「紅粉佳人」，一點都看不出她的真實年齡是48歲。

紅毯上也有失敗案例，向來是時尚指標的安海瑟薇(Anne Hathaway)，每一屆都美出新花招，今年卻讓人大失所望，穿得就像是上班族，和其他精心打扮的明星有差距。