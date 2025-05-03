兒子變跨性別女 勞勃狄尼洛：沒什麼大不了

勞勃狄尼洛面對兒子成為跨性別女性，表示支持力挺。（路透）

81歲的奧斯卡 影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro) 與4名女子育有7名小孩，其中與女演員圖奇史密斯（Toukie Smith）透過代理孕母生下的29歲兒子艾倫(Aaron)，近日公開成為「跨性別 女性」，並改名艾琳(Airyn)。對此，父親勞勃狄尼洛公開力挺，暖心直說：「我愛我所有的孩子！」

艾琳近期接受外媒專訪時透露，受到其他跨性別女性的鼓舞，才決定踏出新的一步，並從2024年11月起，開始接受荷爾蒙療程，「看到她們活得誠實又成功，讓我覺得也許我還不算太晚，也能有新的開始」。

艾琳宣布成為跨性別女性。（取材自Instagram）

艾琳說高中時出櫃為同性戀男子，卻無法在酷兒社群中被接納，「那些同志 男生非常苛刻又殘忍。我根本不符合他們的審美標準，那是瘦、白、肌肉發達，或非常陽剛的樣子。」艾琳感嘆，從小就常被嫌棄外表太胖、不夠瘦、不夠黑人、不夠白人、太女性化、不夠陽剛等，都沒有人肯定過「你本來就很好。」

艾琳把母親圖奇史密斯視為榜樣，從她身上學習展現喜悅又帶有反叛精神的女性氣質，也希望能成為被人記住、疼愛的人。

而面對兒子從男性轉為跨性別女性，勞勃狄尼洛也公開發聲明表示支持：「我過去愛我的兒子艾倫，現在我也愛我的女兒艾琳，我不覺得這件事有什麼大不了的，我愛我所有的孩子。」