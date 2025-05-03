「魔力紅」夢幻合作LISA 化身曖昧特務相愛相殺　

魔力紅推出新歌曲「Priceless」，邀請LISA（右）驚喜對唱。（圖／環球音樂提供）

美國搖滾天團「魔力紅」（Maroon 5）的主唱亞當（Adam Levine）先前在訪問中預告，今年即將發行樂團生涯第八張全新專輯，2日重磅推出與南韓 天團BLACKPINK 成員LISA合作的首波單曲「Priceless」，MV致敬電影「史密斯任務」，亞當與LISA在劇中大展演技上演相愛相殺的戲碼。

MV中兩人在高空餐廳相遇並看對眼，就在眉來眼去之際，發現對方就是這次任務要解決的目標，便展開一連串相逃亡、互相追逐的戲碼。中間兩人更在餐廳中纏鬥，丟酒瓶、飛踢、狠踹等武打動作連發，最後又以浪漫環抱下腰、共舞收尾，甜蜜又狠勁十足的劇情讓人目不轉睛。

說起「Priceless」的創作過程，亞當表示：「這是一首以吉他為主的歌曲，而我們已經很久沒有做這種音樂了，它是在我們錄製專輯的過程中最先誕生的作品。我們非常開心能邀請LISA一起參與。」

亞當也談到：「那段吉他前奏，其實是我用一把沒有插電的吉他，直接錄進我的iPhone 語音訊息裡的。錄音的時候我其實有點激動，因為這就像重新與我們的音樂根源連接上，很多粉絲一直說『我們想再聽到那種聲音』，過了20多年，我覺得是時候讓那個聲音回來了。