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「出神入化3」大玩回憶殺 元祖四騎士重磅合體

記者廖福生／綜合報導
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「出神入化3」原班人馬將一同回歸。(圖／龍祥提供)
「出神入化3」原班人馬將一同回歸。(圖／龍祥提供)

暌違9年！超人氣魔術俠盜電影「出神入化」回歸大銀幕，推出全新作品「出神入化3」(Now You See Me: Now You Don't)。同時，元祖「四騎士」重磅合體，魔幻神偷天團將再度出手。

「出神入化3」找來「屍樂園」、「猛毒」導演魯賓弗來舍(Ruben Fleischer)執導，帶領觀眾進入一場前所未見的極致魔幻視覺饗宴。本片找來首集人馬強勢歸隊，包括傑西艾森柏格(Jesse Eisenberg)、伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、戴夫法蘭科(Dave Franco)以及此次重新歸隊的艾拉費雪(Isla Fisher)，元祖四人完整合體「四騎士」重振天團威名。這次他們將成為鑽石大盜，對決邪惡勢力，嗆聲「要阻止惡魔，不是斬斷它的雙手，而是扒走它的錢包」。

另外「出神入化3」更網羅新生代實力派新星亞莉安娜葛林布拉特（Ariana Greenblatt）、多明尼克塞薩（Dominic Sessa）、賈斯提斯史密斯（Justice Smith）加入神偷行列，隨著老將與新血的碰撞，勢將掀起前所未見的魔術戲法，而從最新釋出的預告可以看到，系列靈魂人物摩根費里曼(Morgan Freeman)也確定現身，他將領導著全新的騎士團，對抗這次重磅加盟的影后羅莎蒙派克(Rosamund Pike)所飾演的犯罪集團首腦。

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