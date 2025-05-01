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麥可波頓二度開腦 親曝抗癌歷程 努力回歸

編譯徐薏茹／綜合報導
麥克波頓公開抗癌歷程，圖為他昔日赴台舉行演唱會。（本報資料照片）
麥克波頓公開抗癌歷程，圖為他昔日赴台舉行演唱會。（本報資料照片）

72歲美國歌手麥可波頓(Michael Bolton) 2023年12月被診斷出膠質母細胞瘤(glioblastoma)，為一種具侵襲性的腦癌，日前他在接受「時人」(People)雜誌採訪時公開他的抗癌歷程。

麥可波頓最初接受切除腦部腫瘤的緊急手術，之後於2024年1月接受另一次腦部手術。

他在「時人」採訪中透露，已經在去年10月完成放射治療及化學治療，最近一次掃描檢查於4月初完成。

他刻意不接受預後評估，根據「時人」報導，膠質母細胞瘤的復發率約90%，麥可波頓的治療影響了他的短期記憶、說話能力及活動能力。

他表示，在與癌症搏鬥的過程中，他對生命有「更多的感恩」，「我想要繼續前進，我感覺在戰鬥這方面還有很多事要做。我想到一首歌的歌名：Ain't Going Down Without a Fight。」

麥可波頓的女兒荷莉(Holly)告訴「時人」雜誌，2023年12月爸爸在手術後恢復期間，「幾分鐘內就開始唱歌」。

這位多產的歌手作品橫跨五十年，曾憑藉「How Am I Supposed to Live Without You」、「When a Man Loves a Woman」兩首歌曲獲得葛萊美獎(Grammys)；2023年他發行14年來首張全新原創歌曲專輯「Spark of Light」。

2024年1月麥可波頓表示在經歷切除腦瘤的手術後將暫停巡演，當時他正在家中休養，並說接下來幾個月將把時間與精力花在復元上。

受生病影響，2023年12月的演出已另外安排。

麥可波頓說：「對我來說，讓粉絲失望或延遲演出永遠是最艱難的，但請別懷疑，我正努力加速復元，很快就會回歸演出。我無比感激這些年來大家慷慨地給予我愛和支持。」

2024年3月他更新近況，表示復元狀況良好，並且很享受女兒與孫子女的陪伴。

根據克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的資訊，膠質母細胞瘤是一種極具破壞性的癌症，若未接受治療，可能導致在六個月內死亡。其症狀包括頭痛、腦部功能衰退、記憶力衰退。

全國腦瘤協會(National Brain Tumor Society)將膠質母細胞瘤描述為「最複雜、最致命且難治療」的癌症之一，五年存活率為6.9%。

波頓 癌症 腫瘤

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