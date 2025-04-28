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導演柯波拉獲AFI終身成就獎 史匹柏、盧卡斯頒獎大讚

編譯徐薏茹／綜合報導
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名導史蒂芬史匹柏(中)、喬治盧卡斯(左)親自為法蘭西斯柯波拉(右)頒發美國電影學會(AFI)最高殊榮終身成就獎。（路透）
名導史蒂芬史匹柏(中)、喬治盧卡斯(左)親自為法蘭西斯柯波拉(右)頒發美國電影學會(AFI)最高殊榮終身成就獎。（路透）

好萊塢傳奇人物日前齊聚一堂，祝賀導演法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)榮獲美國電影學會(AFI)最高殊榮終身成就獎，由名導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、喬治盧卡斯(George Lucas)親自為他頒發這一獎項。

身為AFI創始董事之一，AFI的肯定對柯波拉來說像是回到最初。

86歲的柯波拉在紅毯上說：「我小的時候有奧斯卡獎，就這樣。現在他們要為最佳頒獎典禮辦一個頒獎典禮。但這有些不同，因為這是來自你已經認識大半輩子的人和多年合作同事的個人肯定，所以這有點像是返鄉般。」

史蒂芬史匹柏對他說：「先生您無與倫比。你承襲前人並重新定義美國電影的準則。」

典禮上，柯波拉坐在史蒂芬史匹柏和喬治盧卡斯中間，史派克·李(Spike Lee)、達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)、艾爾·帕西諾(Al Pacino)、摩根費里曼(Morgan Freeman)等人輪流上台盛讚柯波拉的成就。

在好萊塢傳奇們的讚美中，柯波拉大多數時候都靜靜地聽著，直到最後上台接受頒獎。他笑著走上舞台，感謝在場眾人，台下除了他的家人，還有多代好萊塢巨星。

他說：「現在我明白這裡、這片孕育我的地方、我的家，不是一個真正的地方，而是你們，朋友、同事、導師、玩伴、家人、鄰居，所有這些美麗的臉孔在歡迎我回來。」

柯波拉是自1973年首位得主約翰福特(John Ford)以來，第50位終身成就獎得主。

去年的終身成就獎得主是妮可基嫚(Nicole Kidman)，近幾屆得主包括約翰威廉斯(John Williams)、梅爾布魯克斯(Mel Brooks)、丹佐華盛頓(Denzel Washington)和茱莉安德魯絲(Julie Andrews)。

好萊塢 奧斯卡獎

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