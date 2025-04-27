從18樓跳下 最厭世超級英雄「新黑寡婦」吐心聲：嚇傻

佛羅倫絲普伊是「雷霆特攻隊*」新一代「黑寡婦」。（圖／漫威影業提供）

漫威 全新大作「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）舉辦國際線上記者會，「新黑寡婦」（Black Widow）佛羅倫絲普伊（Florence Pugh）飾演的葉蓮娜，開場就從18層高樓一躍而下，她直言：「看到劇本嚇傻。」

佛羅倫絲普伊接著解釋，其實這一幕很絕美，可以讓人徹底感受到絕望還有心痛。當然，她並沒有用替身，但仍謙虛表示，片中仍很有很多高難度動作戲，還是需要替身演員還有吊鋼絲才能完成。

新黑寡婦佛羅倫絲普伊在「雷霆特攻隊*」挑戰許多高難度動作，甚至從世界第二高的摩天大樓完成定點跳傘。（圖／漫威影業提供）

她在片中對生死無感甚至厭世，因此過去超級英雄們都有穿上精緻的服裝，她則只穿了簡單的運動服，她表示，「如果她真的已經不在乎生死，她就不該講究身上的防護衣」。

「紅色衛兵」的大衛哈伯（David Harbour）在片中飾演葉蓮娜養父，他也強調佛羅倫絲普伊很有自己的想法，「她堅持要穿運動服、堅持要狠狼狽」。佛羅倫絲也提到其中一場「父女爭執戲」，兩人終於打開心房吼出來「你讓我失望了」，她形容這種真實又難堪的互動其實才是撕碎成長的模樣。