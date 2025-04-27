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「復仇者聯盟5」今天開拍 小勞勃道尼「由正轉邪」復活

記者陳穎／台北－洛杉磯連線即時報導
小勞勃道尼將在「復仇者聯盟5」飾演反派「末日博士」。（取材自Instagram）
小勞勃道尼將在「復仇者聯盟5」飾演反派「末日博士」。（取材自Instagram）

漫威影業（Marvel Studios）日前宣佈「復仇者聯盟：毀滅日」（Avengers: Doomsday，暫譯），也就是「復仇者聯盟5」即將開拍，最重要的就是卡司陣容，包括初代「X戰警」（X-Men）中的變種人X教授（Professor X）、萬磁王（Magneto）都會回歸演出，壓軸就是已經在「復仇者聯盟4」（Avengers: Endgame）死亡的「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），將會以最新反派「末日博士」（Doctor Doom）現身助陣。

「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）舉辦國際記者會，而之前也受到外界關注的「復仇者聯盟5」，外界誤以為已機密開拍一段時間，漫威總裁凱文費奇（Kevin Feige）在記者會上則驚吐：「我們今天才開拍！」

「復仇者聯盟5」還是會由羅素兄弟（Russo Brothers）執導，故事會比過去更加震撼，而「鋼鐵人」小勞勃道尼會擺脫過去的模樣，「由正轉邪」現身助陣。不少人對於小勞勃道尼「變身」再演另一個角色表示不能接受，凱文費奇則表示，小勞勃道尼很喜歡人物豐富立體的角色，他非常喜歡這個角色擁有的潛力，請大家拭目以待。「復仇者聯盟：毀滅日」目前定檔2026年5月於全球上映。

復仇者聯盟 漫威

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