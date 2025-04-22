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強尼戴普「銀髮電眼」重返好萊塢 網驚豔：帥出最高點

記者陳穎／綜合報導
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強尼戴普重返好萊塢，演出新片「Day Drinker」。(取材自Courtesy of Lionsgate)
強尼戴普重返好萊塢，演出新片「Day Drinker」。(取材自Courtesy of Lionsgate)

強尼戴普(Johnny Depp)和安珀赫德(Amber Heard)在2015年結婚，2016年5月女方就火速申請離婚，同時申請人身保護令，理由是男方經常家暴，當時輿論一面倒，認為強尼戴普就是大渣男，沒想到開庭後大逆轉，2022年還給強尼戴普清白，但也讓他對好萊塢失望透頂。

強尼戴普當初被安珀赫德稱是「家暴男」，迪士尼火速取消「神鬼奇航6」(Pirates of the Caribbean 6)拍攝計畫，這種做法讓他覺得很心寒，覺得迪士尼並沒有力挺他，眼看他後來跟安珀打官司，贏了一回，就馬上又來洽談他再扮傑克船長的可能，更令他感到太現實，因此強尼戴普立刻回絕。

不過有消息指出，事情經過這麼多年出現轉圜餘地，強尼戴普可能再度演出「神鬼奇航」的「傑克史派羅」船長，但就要看迪士尼如何說服他再回到他們的懷抱，還有要如何化解過去的「誤會」。強尼戴普目前在正在西班牙拍攝新片「Day Drinker」，故事則敘述一位私人遊輪調酒師偶然結識了一名神秘的日間酒客，並意外和對方捲入一場黑暗的犯罪陰謀，也算是他重返好萊塢的第一步。

不過，他一頭白髮的造型，仍讓不少粉絲很驚豔，大讚：「沒想到強尼戴普灰白頭髮配上鬍鬚看起來會這麼帥氣」、「強尼戴普終於回來了」。

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