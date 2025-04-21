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結婚11年從未吵架 網友破解喬治克隆尼幸福婚姻秘訣

記者陳穎／即時報導
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喬治克隆尼和老婆艾莫結婚11年，感情甜如蜜。(路透)
喬治克隆尼和老婆艾莫結婚11年，感情甜如蜜。(路透)

喬治克隆尼(George Clooney)人權律師老婆艾莫在2014年4月訂婚，並於2014年8月領取結婚證書，兩人於同年9月27日在義大利的Ca' Farsetti結婚，進展數度極快。喬治克隆尼一直對外宣稱「不婚主義」，當時閃電終結單身，也讓外界驚訝。

喬治克隆尼和艾莫在2017年生下一對雙胞胎艾拉 (Ella) 和亞歷山大 (Alexander)，據悉，艾莫食量極小，早餐吃水煮蛋，午餐只喝湯，晚餐更是只有鷹嘴豆沙拉，好像在逼自己盡量吃得最少，雖然她在出席活動時多半還是會讓自身看來曲線玲瓏，卻還是很堅持要很瘦，有時候喬治克隆尼也會受到影響，跟著老婆愈吃愈少。

喬治克隆尼曾表示，結婚這麼多年，兩人從來沒有吵過架，「一次都沒有」，連爭執都沒有，他覺得自己是世界上最幸運的男人。

不過，網友則認為這根本是「天方夜譚」，哪有不吵架的夫妻，最後得出結論，他們的家夠大夠豪華，一定是個有自己的臥室，如果不用跟另一半睡覺，那真的是「天下太平」。

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