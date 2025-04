好萊塢最萌童星變腫大叔 奧斯蒙醉酒、持毒被捕

長大後的海利喬奧斯蒙模樣大變。(路透資料照片)

曾入圍奧斯卡獎 的童星出身演員海利喬奧斯蒙(Haley Joel Osment)本月稍早在加州 北部一處滑雪場被逮捕,被控在公共場合醉酒及持有古柯鹼。莫諾郡(Mono County)地區檢察官辦公室日前公布海利喬奧斯蒙的輕罪指控。現年37歲的奧斯蒙在被捕後發表聲明,坦言對自己酒醉時的行為非常震驚,並公開致歉。

奧斯蒙童星時期與布魯斯威利(Bruce Willis)搭檔,在奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)執導的超自然恐怖片「靈異第六感」(The Sixth Sense)中一同演出,並憑藉該片入圍奧斯卡最佳男配角,兩年後他演出史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「A.I.人工智慧」(A.I.),自此後投入配音演員工作。他也曾參與演出電視影集「好萊塢教父」(The Kominsky Method)、「吸血鬼家庭屍篇」(What We Do in the Shadows)。

今年迄今,奧斯蒙的生活並不順遂,他是今年1月洛杉磯 大火的受災戶之一,在這次野火中失去房屋,被迫流離失所。據娛樂網站TMZ報導,由於保險公司拒絕理賠,因此奧斯蒙情緒陷入低潮。