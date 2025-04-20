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好萊塢最萌童星變腫大叔 奧斯蒙醉酒、持毒被捕

編譯徐薏茹／綜合報導
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長大後的海利喬奧斯蒙模樣大變。(路透資料照片)
長大後的海利喬奧斯蒙模樣大變。(路透資料照片)

曾入圍奧斯卡獎的童星出身演員海利喬奧斯蒙(Haley Joel Osment)本月稍早在加州北部一處滑雪場被逮捕，被控在公共場合醉酒及持有古柯鹼。莫諾郡(Mono County)地區檢察官辦公室日前公布海利喬奧斯蒙的輕罪指控。現年37歲的奧斯蒙在被捕後發表聲明，坦言對自己酒醉時的行為非常震驚，並公開致歉。

奧斯蒙童星時期與布魯斯威利(Bruce Willis)搭檔，在奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)執導的超自然恐怖片「靈異第六感」(The Sixth Sense)中一同演出，並憑藉該片入圍奧斯卡最佳男配角，兩年後他演出史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「A.I.人工智慧」(A.I.)，自此後投入配音演員工作。他也曾參與演出電視影集「好萊塢教父」(The Kominsky Method)、「吸血鬼家庭屍篇」(What We Do in the Shadows)。

今年迄今，奧斯蒙的生活並不順遂，他是今年1月洛杉磯大火的受災戶之一，在這次野火中失去房屋，被迫流離失所。據娛樂網站TMZ報導，由於保險公司拒絕理賠，因此奧斯蒙情緒陷入低潮。

這次並非他首度出現脫序行為，2006年他也曾被控酒駕及持有大麻，當時他的車撞到洛杉磯的一處郵筒，並摔斷一根肋骨。

海利喬奧斯蒙在「靈異第六感」中的演出讓人印象深刻。(取材自IMDb)
海利喬奧斯蒙在「靈異第六感」中的演出讓人印象深刻。(取材自IMDb)

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