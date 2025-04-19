漫威「第一家庭」出場 「驚奇4超人」神級反派降臨

全新陣容由喬瑟夫昆恩飾演的「霹靂火」強尼史東（右），以及艾邦摩斯貝克許飾演的「石頭人」班格林姆都在片中現身。（圖／漫威影業提供）

漫威 又一回歸秘密武器鉅作「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps），日前推出全新預告，揭露許多關鍵線索，除了「銀色衝浪手」（Silver Surfer）帥氣登場，也看「霹靂火」（Human Torch）耍賤又直衝雲霄，「行星吞噬者」（Galactus）更首度現身侵踏地球。

在「驚奇4超人：第一步」最新預告中，「隱形女」（Invisible Woman）被「石頭人」（The Thing）爆料懷孕，她和「驚奇先生」（Mr. Fantastic）正措手不及，霹靂火卻又來耍賤攪局，稱讚隱形女會是世上最棒的媽媽，揶揄驚奇先生這個高智商天才絕對搞不定小孩，而他和石頭人則會是最棒的舅舅，嘴賤指數爆表。

另外，風靡書迷和影迷的銀色衝浪手也以全新面貌帥氣登場，卻一現身就烙狠話：「你們的星球將被殲滅！」語畢快閃後，霹靂火隨即追上並拉住衝浪板，卻反被拉到外太空 ，銀色衝浪手則易如反掌把他甩開。

最後，更驚見宇宙神祇行星吞噬者腳踩大都會 街道，直接入侵踏上地球。種種跡象顯示此次的威脅將是前所未見的世界級毀滅，面對龐大的勁敵，驚奇4超人是否能守住家園並捍衛全人民的生存？