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漫威「第一家庭」出場 「驚奇4超人」神級反派降臨

記者廖福生／綜合報導
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全新陣容由喬瑟夫昆恩飾演的「霹靂火」強尼史東（右），以及艾邦摩斯貝克許飾演的「石頭人」班格林姆都在片中現身。（圖／漫威影業提供）
全新陣容由喬瑟夫昆恩飾演的「霹靂火」強尼史東（右），以及艾邦摩斯貝克許飾演的「石頭人」班格林姆都在片中現身。（圖／漫威影業提供）

漫威又一回歸秘密武器鉅作「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps），日前推出全新預告，揭露許多關鍵線索，除了「銀色衝浪手」（Silver Surfer）帥氣登場，也看「霹靂火」（Human Torch）耍賤又直衝雲霄，「行星吞噬者」（Galactus）更首度現身侵踏地球。

在「驚奇4超人：第一步」最新預告中，「隱形女」（Invisible Woman）被「石頭人」（The Thing）爆料懷孕，她和「驚奇先生」（Mr. Fantastic）正措手不及，霹靂火卻又來耍賤攪局，稱讚隱形女會是世上最棒的媽媽，揶揄驚奇先生這個高智商天才絕對搞不定小孩，而他和石頭人則會是最棒的舅舅，嘴賤指數爆表。

另外，風靡書迷和影迷的銀色衝浪手也以全新面貌帥氣登場，卻一現身就烙狠話：「你們的星球將被殲滅！」語畢快閃後，霹靂火隨即追上並拉住衝浪板，卻反被拉到外太空，銀色衝浪手則易如反掌把他甩開。

最後，更驚見宇宙神祇行星吞噬者腳踩大都會街道，直接入侵踏上地球。種種跡象顯示此次的威脅將是前所未見的世界級毀滅，面對龐大的勁敵，驚奇4超人是否能守住家園並捍衛全人民的生存？

電影「驚奇4超人：第一步」以1960年代的復古風格呈現，卻是個如同未來世界的平行時空，飛天汽車和機器人朋友都在這個時空中完全實現，而驚奇先生便是創造這些奇蹟的發明家。

茱莉亞加納飾演在片中飾演「銀色衝浪手」。（圖／漫威影業提供）
茱莉亞加納飾演在片中飾演「銀色衝浪手」。（圖／漫威影業提供）

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