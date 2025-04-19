我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

「星際大戰」新作定檔2027 萊恩葛斯林擔綱主演

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新一集「STAR WARS：星際戰士」邀請好萊塢影星萊恩葛斯林主演。（美聯社）
最新一集「STAR WARS：星際戰士」邀請好萊塢影星萊恩葛斯林主演。（美聯社）

好萊塢影星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）在2023年賣座電影「Barbie芭比」（Barbie）飾演男主角肯尼（Ken）搶盡鋒頭後，獲邀演出經典科幻系列電影「星際大戰」（Star Wars）新片的男主角。

美聯社報導，日本千葉縣「幕張展覽館」（Makuhari Messe）18日舉辦「星戰慶典」（Star Wars Celebration）活動，吸引許多影迷參加，不但有粉絲變身星際大戰人物，現場更是人手一支光劍，場面相當熱烈。

「星戰慶典」吸引許多影迷參加，場面熱鬧。（美聯社）
「星戰慶典」吸引許多影迷參加，場面熱鬧。（美聯社）

同時，盧卡斯影業（Lucasfilm）向全場影迷宣布一項好消息，最新一集「STAR WARS：星際戰士」（Star Wars: Starfighter，暫譯）邀請好萊塢影星萊恩葛斯林主演，預計2027年5月上映。

葛斯林也趁機展示一張個人童年照片，床邊貼滿了「星際大戰」電影插圖，並向粉絲透露：「我想我早在看到電影之前，就一直夢想著星際大戰了。」

葛斯林認為星際大戰對他而言猶如烙印在DNA的文化，甚至形塑他對電影的理解：「新電影的劇本太棒了，故事有許多冒險、激動人心的情節和原創角色，這是一個機會，展現星際大戰宇宙中我們或許未曾見識的一面。」

盧卡斯影業也公布聲明指出：「這部電影將是由全新角色主演的嶄新冒險，故事背景設定在一個從未在銀幕上探索過的時代。」

新片將由「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）以及影集「怪奇物語」（Stranger Things）的導演尚恩李維（Shawn Levy）執導。

有線電視新聞網（CNN）報導，星際大戰新片預計今年秋季開拍，背景設定在2019年上映的「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）約五年之後，但兩者故事獨立。

好萊塢 芭比 張展

上一則

反時尚？作環保？張婧儀拿塑膠袋走紅毯 另類吸睛

下一則

90歲台灣前氣象主播李富城「白血球飆破2萬」緊急住院

延伸閱讀

「超人」關鍵場景首度公開 新角色曝光

「超人」關鍵場景首度公開 新角色曝光
男神「下體遭擠壓」 街頭吊鋼絲崩潰：男人最痛經驗

男神「下體遭擠壓」 街頭吊鋼絲崩潰：男人最痛經驗
班艾佛列克「會計師2」跳舞 強柏恩瑟吐槽「會剪掉」

班艾佛列克「會計師2」跳舞 強柏恩瑟吐槽「會剪掉」
ChatGPT吉卜力之亂正夯 宮崎駿推紀錄片重現手繪感動

ChatGPT吉卜力之亂正夯 宮崎駿推紀錄片重現手繪感動

熱門新聞

周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
陳都靈(左)和「母親」溫崢嶸的互動自然。(取材自微博)

「雁回時」慶功宴… 陳都靈、辛雲來牽手進場 網笑像「回門宴」

2025-04-10 22:29

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明