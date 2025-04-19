「星際大戰」新作定檔2027 萊恩葛斯林擔綱主演

最新一集「STAR WARS：星際戰士」邀請好萊塢影星萊恩葛斯林主演。（美聯社）

好萊塢 影星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）在2023年賣座電影「Barbie芭比 」（Barbie）飾演男主角肯尼（Ken）搶盡鋒頭後，獲邀演出經典科幻系列電影「星際大戰」（Star Wars）新片的男主角。

美聯社報導，日本千葉縣「幕張展 覽館」（Makuhari Messe）18日舉辦「星戰慶典」（Star Wars Celebration）活動，吸引許多影迷參加，不但有粉絲變身星際大戰人物，現場更是人手一支光劍，場面相當熱烈。

「星戰慶典」吸引許多影迷參加，場面熱鬧。（美聯社）

同時，盧卡斯影業（Lucasfilm）向全場影迷宣布一項好消息，最新一集「STAR WARS：星際戰士」（Star Wars: Starfighter，暫譯）邀請好萊塢影星萊恩葛斯林主演，預計2027年5月上映。

葛斯林也趁機展示一張個人童年照片，床邊貼滿了「星際大戰」電影插圖，並向粉絲透露：「我想我早在看到電影之前，就一直夢想著星際大戰了。」

葛斯林認為星際大戰對他而言猶如烙印在DNA的文化，甚至形塑他對電影的理解：「新電影的劇本太棒了，故事有許多冒險、激動人心的情節和原創角色，這是一個機會，展現星際大戰宇宙中我們或許未曾見識的一面。」

盧卡斯影業也公布聲明指出：「這部電影將是由全新角色主演的嶄新冒險，故事背景設定在一個從未在銀幕上探索過的時代。」

新片將由「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）以及影集「怪奇物語」（Stranger Things）的導演尚恩李維（Shawn Levy）執導。

有線電視新聞網（CNN）報導，星際大戰新片預計今年秋季開拍，背景設定在2019年上映的「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）約五年之後，但兩者故事獨立。