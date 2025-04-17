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「麥塊電影」傑森摩莫亞單挑雞騎士：全身痠痛死了

記者廖福生／即時報導
「MINECRAFT 麥塊電影」劇照。(圖／華納兄弟提供)
「MINECRAFT 麥塊電影」劇照。(圖／華納兄弟提供)

改編史上最暢銷遊戲的電影「MINECRAFT 麥塊電影」（A Minecraft Movie），除了讓「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）首次演出喜劇就名利雙收以外，片中由殭屍寶寶與小雞所組成的怪物角色「雞騎士」，竟在網路上成為迷因、梗圖，瞬間成為全球年輕人的話題焦點。

「雞騎士」在片中與「水行俠」同台較勁，沒想到看似可愛的殭屍寶寶卻實力超強，一路將身材壯碩的傑森摩莫亞壓著打，超大反差讓觀眾笑到噴淚，雞騎士的人氣也自電影上映開始一飛衝天，甚至有觀眾在雞騎士要出場時，會情不自禁為角色應援加油，可說是因電影意外竄紅的新一代人氣王。

在電影裡大展威風的雞騎士，其實在「Minecraft」遊戲裡是生成機率相當低的稀有怪物，甚至有許多玩家都不曾在遊戲中見過，因此電影也吸引這些人特別進戲院爭睹罕見場面。在片中跟雞騎士單挑對打的傑森摩莫亞，笑說自己曾經演過各種武打戲，卻從來沒有跟如此瘋狂的對手打過，他表示「我一直被單方面痛扁，真的超爆笑，演起來過癮極了！」

傑森摩莫亞還分享那天拍攝結束後，跟家人說：「我今天被騎著小雞的殭屍寶寶打爆，全身痠痛死了。」家人全都露出不可置信的神情，遊戲創意總監奧拉夫森也誇獎傑森摩莫亞勇氣可嘉，他表示「傑森摩莫亞居然敢跟殭屍寶寶對打，讓大家看到他全新的一面！」

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