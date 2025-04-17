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阿湯哥熱戀小26歲龐德女郎 2人搭直升機赴倫敦約會

記者陳穎／綜合報導
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湯姆克魯斯(右圖)和「龐德女郎」安娜德哈瑪斯被爆熱戀中。（取材自Instagram）
湯姆克魯斯(右圖)和「龐德女郎」安娜德哈瑪斯被爆熱戀中。（取材自Instagram）

62歲的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）不僅一直在電影中挑戰極限，現實生活中也很精彩，桃花不斷！他在今年2月情人節時被爆和36歲的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）共度浪漫晚餐，但兩人都未承認目前關係。「時人」雜誌則報導，兩人在白色情人節又一起度過，被拍到一起搭乘直升機現身倫敦機場，感情似乎更升溫。

不過，兩人似乎不在意外界眼光，再度一起坐直升機從西班牙飛倫敦，這一次安娜還帶了她的寵物毛孩一起同行，阿湯哥似乎也很開心，到機場時場外有很多粉絲，他也開心停下腳步和大家打招呼，安娜則老神在在牽著狗兒們，很有女主人的氣勢。

阿湯哥有過3段婚姻，最後一任是女星凱蒂荷姆斯，兩人育有一女舒莉，今年已18歲。阿湯哥離婚12年，一直有新戀情傳出。前年12月曾爆交了小女友，女方是小他25歲的俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃，但這段戀情2個月就畫下句點；去年12月則是被爆和美女經紀人瑪哈（Maha Dakhil）互有好感，之後又無疾而終。

阿湯哥的新片「不可能的任務：最終清算」即將上映，他也將在5月8日第12次造訪韓國造勢，讓韓國粉絲很期待。

阿湯哥 情人節 湯姆克魯斯

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