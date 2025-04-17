娜歐蜜華茲搭檔「像小馬」大丹犬 新劇悲中帶喜

娜歐蜜華茲在「老朋友」對手戲是一隻重達150磅的大丹犬。(取材自IMDb)

英國影星娜歐蜜華茲 (Naomi Watts)最新電影「老朋友」(The Friend)與比爾墨瑞(Bill Murray)一同演出，講述一名作家收養已故朋友寵物 的故事，不過並非一般寵物，而是一隻重達150磅的大丹犬(Great Dane)。

娜歐蜜華茲在片中飾演作家艾瑞絲(Iris)，住在紐約市 曼哈頓一間僅500平方呎的公寓，這類公寓並不樂見住戶養狗。

她的摯友兼人生導師沃特(Walter，比爾墨瑞飾演)已經離開這個世界，沒有為他的寵物狗阿波羅(Apollo)留下安置計畫，或者可以說，沃特在輕生前並未告訴艾瑞絲該如何安排阿波羅的未來，她甚至不曾自稱自己是愛狗派，就這樣突然接手沃特心愛的大型犬。

當艾瑞絲友善的鄰居瑪喬麗（Ann Dowd，安·唐德飾）第一次走進她的公寓時，瑪喬麗對艾瑞絲說：「你的床上有一匹小馬。一匹非常悲傷的小馬。」事實上，有一段時間，艾瑞絲睡在地板上，因為阿波羅已經占據了這張床。但是，他們令人啼笑皆非的處境從未變成鬧劇，即使阿波羅把公寓弄得一團糟。

「老朋友」改編自西格麗德努涅斯(Sigrid Nunez)的同名小說，小說曾獲得美國國家圖書獎(National Book Award)，電影由史考特麥基席(Scott McGehee)、大衛席格(David Siegel)共同執導及編劇。

沃特生前是位知名但充滿爭議的作家，他沉溺女色，擁有多段婚姻，有三名前妻、一個女兒。

在電影的大部分時間，沃特已經去世，觀眾只能透過有限回憶片段認識他，他是一名無拘無束、自我主義的天才，生活方式已經與時代脫節，但他的個人魅力仍持續吸引一群愛慕者。

沃特離世後，艾瑞絲質疑這一切的意義，懷疑自己對沃特是否真的了解。

她與阿波羅將踏上一段旅程，在失去人生中重要的朋友後，他們了解到也許能在彼此身上找到慰藉。

導演史考特麥基席、大衛席格避開老套的狗狗電影公式，以及新手學習養狗的搞笑場景，以簡單明瞭的方式呈現突然要照顧大狗時會面對的情況。