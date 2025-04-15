米基洛克涉反同 被踢出「英國版名人老大哥」

米基洛克因「使用不當言論及令人無法接受的行為」，被踢出｢英國版名人老大哥」。(路透資料照片)

72歲美國男星米基洛克(Mickey Rourke)因「使用不當言論及令人無法接受的行為」，日前被踢出真人實境節目｢英國版名人老大哥」(Celebrity Big Brother UK)劇組。

據英國電視台ITV報導，｢名人老大哥」已進入第24季，米基洛克對節目中室友、歌手喬喬西瓦(JoJo Siwa)發表的不當言論，被西瓦批評為反同。

節目中，洛克問西瓦喜歡女生或男生，西瓦回答自己喜歡女生並且有一名伴侶，洛克稱他可以改變西瓦的性向，他說：「如果我待超過四天，妳就不再會是同性戀 了。」

西瓦回答：「我可以保證我依然還會是同性戀，我依然還會有一段非常幸福的感情。」

洛克繼續發表評論，他告訴西瓦說：「我會捆住妳。」

之後與其他室友談話時，洛克表示他會「迅速投票 讓女同性戀出去」，他指的是西瓦。

無意間聽到這一評論的西瓦說：「這是反同。」

洛克接著說：「我需要…」同時對西瓦做手勢並說：「我不是在跟妳說話。」他表示是在說香菸。基於當時的情境，無法確定洛克的遣辭用句是否帶有恐同涵義。

「戀愛島」(Love Island)第三季班底、電視主持人克里斯休斯(Chris Hughes)為西瓦說話，告訴洛克：「你不能說這樣的話。」並且安慰哭泣的西瓦。

洛克隨後被叫進「日誌房」(diary room)，並且收到「老大哥」的正式警告。

「老大哥」說：「米基，老大哥認為你的言論冒犯他人且不可接受。」洛克回應他了解，最終向西瓦道歉。

西瓦日前提名洛克為該節目第一批被淘汰的人。她的代表並未回應置評請求。

根據ITV發言人透露的消息，洛克日前在任務中與休斯意見分歧時，持續出現不當的言論與行為。雖然沒有發生肢體衝突，ITV表示，洛克的行為被認為具有威脅性和挑釁意味。電視台未透露爭執的具體細節。

ITV發言人12日發布聲明稱：「在與老大哥討論關於進一步使用不當言論及有不可接受之行為的事情後，洛克已經同意今晚離開名人老大哥之家。」