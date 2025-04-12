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奉俊昊揭米奇17「暴政CP」原型 原來是這2國獨裁者

娛樂新聞組／綜合報導
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東妮克莉蒂（右）和其劇中丈夫馬克盧法洛構成的「暴政CP」。（取材自IMDb）
東妮克莉蒂（右）和其劇中丈夫馬克盧法洛構成的「暴政CP」。（取材自IMDb）

奧斯卡南韓大導演奉俊昊最新科幻鉅作「米奇17號 搶先版」，將於4月17日上架，該片創下南韓今年首部突破300萬觀影人次的電影，全球票房也突破1.27億美元。談及片中暴虐殖民政權的塑造，奉俊昊竟稱靈感來自歷史真實人物。

奉俊昊坦言：「原作中的參議員較無威脅感，所以我新增角色『伊兒法』，讓她與丈夫成為一對瘋狂又殘酷的獨裁搭檔。」這對由東妮克莉蒂（Toni Collette）和其劇中丈夫馬克盧法洛（Mark Ruffalo）構成的「暴政CP」，其靈感正來自羅馬尼亞獨裁者西奧塞古夫婦與菲律賓老馬可仕總統及其名媛妻子伊美黛。

奉俊昊笑稱：「他們一起出現的荒謬感與恐怖感，根本天生適合當戲劇反派！」

片中羅伯派汀森（Robert Pattinson）飾演的米奇，是個被視為「可拋棄的複製人」，但第17個米奇卻意外察覺政權陰謀，開啟反抗命運的旅程。

奉俊昊透露在電影開場就巧妙安排「工程師邊看球賽邊亂插線」的巧思，暗示人格模組可能未完全安裝，「品管出差錯」竟是讓每個複製人如汽車出廠般「有的完美、有的故障」的原因，增添哲學寓意與黑色幽默。

此外，奉俊昊也揭露，在片中有著溝通能力的外星生物「伏蟲」，靈感來源其實是日常可見的可頌麵包。

「伏蟲」外型獨特，會發出可愛叫聲，一登場就吸引觀眾目光，更在後段劇情有相當重要的戲分。但奉俊昊表示，可頌麵包因為有褶皺，可以伸展和收縮，看起來就像要向前移動，非常適合設計成外星生物「伏蟲」。

南韓 奧斯卡 參議員

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