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相隔17年 「搖滾黑幫」男星湯姆哈迪與導演蓋瑞奇再攜手

編譯徐薏茹／綜合報導
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湯姆哈迪在新影集「MobLand」的演出。(取材自IMDb)
湯姆哈迪在新影集「MobLand」的演出。(取材自IMDb)

英國影星湯姆哈迪(Tom Hardy)在演戲生涯中累積豐富的知識與精湛的演技，造就今日的巨星地位，而他2008年與導演蓋瑞奇(Guy Ritchie)合作「搖滾黑幫」(RocknRolla)時汲取的經驗，更是為他帶來深遠的影響。

湯姆哈迪表示：「我第一次和他(蓋瑞奇)合作時沒有太多交集，傑瑞德巴特勒(Gerard Butler)主演那部電影，而且在許多方面我們是配角。所以我體驗了蓋瑞奇的片場環境，而那次經驗不太算是以主角的角度去體驗，這是不同的責任。」

湯姆哈迪(左)在「搖滾黑幫」的演出。(取材自IMDb)
湯姆哈迪(左)在「搖滾黑幫」的演出。(取材自IMDb)

如今，自「搖滾黑幫」上映以來已過了17年，蓋瑞奇已經是受人尊敬的名導，湯姆哈迪也已經成長為票房保證巨星，兩人再度於影集「MobLand」中聯手，令影迷相當期待。

湯姆哈迪說：「我真的非常想再和他合作，因為他是英國同行，而他創造了絕佳的作品。我想和他合作，看看現在我年紀比較大再和他合作是什麼感覺，而這次經驗很有趣。」

「MobLand」是影音串流平台Paramount+的原創影集，湯姆哈迪飾演索薩(Harry Da Souza)，一名來自倫敦犯罪家族的調停者，他試圖尋找敵對派系失蹤的兒子，以阻止發生幫派戰爭。

該劇由曾製作「豺狼之日」(The Day of the Jackal)、「上層男孩」(Top Boy)的羅南班尼特(Ronan Bennett)創作，他與傑茲畢達禾夫(Jez Butterworth)共同編劇；蓋瑞奇擔任執行製作人並執導頭兩集。

兩屆奧斯卡得主海倫米蘭(Helen Mirren)在「MobLand」飾演犯罪家族的女首領梅芙(Maeve)，皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)飾演其丈夫及黑幫首領。

海倫米蘭表示，與湯姆哈迪合作的機會非常吸引她，「湯姆參與這部作品是我加入的其中一個原因，因為多年來我一直欣賞他的作品。不同的演員能看出他們是好演員，他們很會演。但像湯姆這樣的演員，他有內在的力量能與攝影機交流。湯姆有這樣的力量，你知道嗎？這就是明星魅力。」

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